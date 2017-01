Trumps Kern-Kabinett

Donald Trump umgibt sich gern mit seinesgleichen. Seine Regierung besetzt er so gut wie ausschließlich mit reichen weißen Männern. Für die 21 Kabinettspositionen hat der 45. Präsident der Vereinigten Staaten genau vier Frauen und einen Afro-Amerikaner nominiert - niemanden darunter für eine Schlüsselposition. Das Kern-Kabinett, dem der Außen-, Verteidigungs-, Finanz-, Justiz-, und Heimatschutz-Minister angehören, ist ein reiner Herrenclub; ebenso sein engstes Berater-Team im Weißen Haus.

Die Regierungsmannschaft spiegelt nicht die sozial-ökonomische Realität der Wählerschaft Trumps wieder. Das Kabinett hat ein Netto-Privatvermögen von zusammen mindestens 13,5 Milliarden US-Dollar. Damit besitzen die Mitglieder der künftigen US-Regierung mehr als das untere Drittel der Einkommensbezieher in den USA zusammen. Während der Präsident seine Berater im Weißen Haus nach Gutdünken berufen kann, bedürfen die Minister der Bestätigung durch den Senat. Dort halten die Republikaner eine knappe Mehrheit von 52 zu 48 Stimmen

Rex Tillerson (64) Außenministerium

Der langjährige Exxon-Mobil-Chef tritt als der politisch am wenigsten erfahrene Bewerber für das Amt des US-Außenministers an. Der Texaner arbeitete nach dem College-Abschluss sein ganzes Berufsleben für den Öl-Konzern. Ehrenamtlich diente er als Chef der "Boy Scouts of America".

Regierungserfahrung: keine

Warum Trump ihn schätzt: Tillerson hat Milliarden-Geschäfte für ein globales Unternehmen weltweit ausgehandelt. "Er hat enorme Erfahrung mit allen möglichen ausländischen Regierungen gesammelt", lobt Trump seine Wahl für das State Department.

Was andere kritisieren: Seine engen Beziehungen zu Russland. 2012 hat ihm Wladimir Putin persönlich den "Freundschaft-Orden" Russlands verliehen. Eine hohe Auszeichnung, die bei einigen Russland-Kritikern im Kongress keine Ehrenauszeichnung ist. Sie sehen Interessenskonflikte.

Aussichten im Senat: Die Bestätigung steht auf der Kippe. Marco Rubio, Lindsay Graham und John McCain haben Probleme mit seiner Russland-Nähe. Es gibt eine Unterstützung bei den Demokraten.

Geschätztes Privatvermögen: umgerechnet 361 Milliarden Euro.

James Mattis (66) Verteidigungsministerium

Der Viersternegeneral machte sich einen Namen als Befehlshaber des für den Mittleren Osten zuständigen Zentral-Kommandos (2010-13). Der "Krieger-Mönch" hat zusammen mit General David Petraeus das Handbuch für den Kampf gegen den Widerstand in Irak geschrieben. Er hat enge Beziehungen und gute Kontakte zu anderen Nato-Militärs.

Regierungserfahrung: 44 Jahre im Militärdienst, hatte bisher aber noch keinen Regierungsjob.

Warum Trump ihn schätzt: Vor allem wegen seiner Erfahrung im Umgang mit islamischen Extremisten. "Niemand versteht mehr vom Kampf gegen den IS als der General", lobt Trump Mattis. Der General benutzt gerne eine derbe Sprache und nimmt kein Blatt vor den Mund. Er ist Befürworter eines starken Militärs.

Was andere kritisieren: Mattis trägt wegen seiner oft unkonventionellen Methoden den Spitznamen "Mad Dog" (tollwütiger Hund). Ihm hängt mit Blick auf den Kampf gegen die Taliban in Afghanistan der Satz an: "Es macht höllischen Spaß, diese Leute umzulegen." Mattis gehörte zu den Befürwortern einer härteren Linie gegen den Iran.

Aussichten im Senat: Seine Bestätigung ist sehr wahrscheinlich. Die Nähe zur Nato wird von traditionellen Republikanern als Rückversicherung gesehen.

Geschätztes Privatvermögen: umgerechnet 6,7 Millionen Euro.

Jeff Sessions (70) Justizministerium

Der Jurist aus Alabama machte sich einen Namen mit seiner harten Haltung in Einwanderungsfragen. Er diente in den Südstaaten als Bundesanwalt und später als Chef-Ankläger und vertritt Alabama seit 20 Jahren im Senat. Er gehört zu den Republikanern mit dem konservativsten Abstimmungsverhalten.

Regierungserfahrung: Sessions bekleidet seit 1987 öffentliche Ämter. Seit 1997 sitzt er im US-Senat.