Trump schottet die USA ab

Festung Vereinigte Staaten von Amerika: Ein Mann schaut in Tijuana von mexikanischer Seite aus durch den Grenzzaun in Richtung USA.

Washington. US-Präsident Donald Trump hat den ersten Schritt zur Errichtung einer Grenzmauer zu Mexiko unternommen. Er unterzeichnete gestern einen präsidialen Erlass, mit dem er das Heimatschutzministerium beauftragt, den Bau in die Wege zu leiten. "Ein Staat ohne Grenzen ist kein Staat", sagte Trump. Er werde sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten sich die Kontrolle über die Grenzen zurückholten. Die Präsidenten-Order hatte er zuvor auf Twitter angekündigt: "Großer Tag geplant zu NATIONALER SICHERHEIT morgen. Unter anderen werden wir eine Mauer bauen!"

Der Exekutivbefehl sieht vor, vorhandene Mittel aus dem US-Haushalt umzuleiten, um den Bau der Mauer an den bisher offenen Abschnitten der Südgrenze zu Mexiko in kurzer Frist zu beginnen. Entlang rund eines Drittels der 3150 Kilometer langen Grenze haben die USA bereits Zäune, Barrieren und an einigen Stellen auch eine Mauer errichtet. Da das Ziel der Sicherung der Außengrenzen bereits in den Gesetzbüchern steht, braucht der neue Präsident für den Bau eines Grenzwalls grundsätzlich nicht mehr die Zustimmung des Kongresses.

Die knifflige Frage für Trump bleibt, wie er die im Wahlkampf versprochene "schöne, große Mauer" bezahlen will. Als Kandidat veranschlagte er die Kosten bei zehn bis zwölf Milliarden Dollar. Das "Massachusetts Institute für Technology" (MIT) rechnet mit bis zu 38 Milliarden Dollar.

Eine Mauer entlang der Grenze Die 3150 Kilometer lange Grenze zwischen den USA und Mexiko ist in mehreren Abschnitten auf rund 1000 Kilometern Länge durch Sperranlagen gesichert. Unklar ist, ob die geplante Mauer am Ende auf der gesamten Strecke gebaut werden soll und kann. Teile des Grenzgebiets stehen unter Naturschutz, andere sind in Privatbesitz. Die Mauer soll bis zu 15 Meter hoch sein und aus Stahl und Beton errichtet werden. Nach einer Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) wären dafür bis zu 9,7 Millionen Kubikmeter Beton und 2,3 Millionen Tonnen Stahl nötig. Das Vorhaben könnte demnach bis zu 40 Milliarden US-Dollar (37,2 Mrd. Euro) kosten. Mexiko lehnt eine Kostenbeteiligung ab. dpa

Extrem viel Beton nötig

In seiner ersten Pressekonferenz nach der Wahl korrigierte Trump einen Reporter, der in seiner Frage suggerierte, er werde nicht überall einen Grenzwall errichten. "Es wird kein Zaun, es wird eine Mauer", beharrte Trump auf der kostspieligen Lösung, für die nach den Berechnungen des Magazins "National Memo" drei Mal so viel Beton wie für den Hoover-Damm (zehn Millionen Kubikmeter) benötigt würden.

Einen Tag nach der Wahl von Trump hatte der Chef von Heidelberg Cement, Bernd Scheifele, verkündet, sein Unternehmen wolle das notwendige Material für die geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko liefern. Schließlich sei der Konzern "in Texas und Arizona nicht schlecht bedient", da man dort eigene Zementwerke habe. Gestern relativierte ein Firmensprecher: Scheifeles Aussagen seien ironisch gemeint gewesen. Die Themen Grenzsicherung und illegale Einwanderung seien in erster Linie eine Angelegenheit zwischen den USA und Mexiko. "Sollte es tatsächlich zu Anfragen bezüglich Lieferungen für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko kommen, wird das lokale Management in den USA diese prüfen und darüber entscheiden", sagte der Sprecher.

Flüchtlingen Einreise verweigern

Während Trump mit dem Bau beginnen kann, liegt das Einlösen seines anderen Wahlversprechens, Mexiko für die Mauer zahlen zu lassen, nicht in seiner Hand. Das wollte der mexikanische Außenminister Luis Videgaray bekräftigen, der gestern in Vorbereitung des Besuchs seines Präsidenten Enrique Peña Nieto Ende Januar im Weißen Haus nach Washington kam.

Neben dem Mauer-Befehl wollteTrump auch die Einreise von Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern mit Terrorproblemen stoppen. Unklar blieb zunächst, ob und in welchem Umfang Trump den Beginn der Deportation von Einwanderern befehlen will.