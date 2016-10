Trotz dicker Luft in Großstädten: Dieselfahrer dürfen aufatmen

Feinstaub-Alarm in Stuttgart - damit müssen Autofahrer in diesem Jahr voraussichtlich noch mehrfach rechnen.

Eine blaue Plakette sollte schadstoffarme Fahrzeuge kennzeichnen - so der Plan. Die Mehrheit der Verkehrsminister sprach sich aber dagegen aus. Kritiker sehen nun die Gesundheit gefährdet.

Die Stimme von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ist noch leicht heiser von einer abklingenden Erkältung. Obwohl er daher leicht geschwächt ist, will er für eine Sache kämpfen: die Einführung der blauen Plakette in Umweltzonen. Allerdings wirkt er unmittelbar nach der Verkehrsministerkonferenz im Stuttgarter Haus der Wirtschaft ernüchtert. "Die Konferenz hat nicht Nein gesagt, aber es gibt auch keinen Positivbeschluss", so Hermann.

"Die Einführung einer neuen Schadstoffgruppe und Plakette für Fahrzeuge mit deutlich geringeren realen Fahremissionen von Stickstoffdioxid ist derzeit nicht entscheidungsreif." Das ist das Ergebnis, mit dem sich Überzeugungstäter Hermann jetzt zufriedengeben muss. Neben Baden-Württemberg votierten noch Bremen, Hessen und Berlin für die Einführung der blauen Plakette. Mecklenburg-Vorpommern enthielt sich, die restlichen Länder waren dagegen.

Abgasnormen Die "Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung" ermöglicht die Einrichtung von Umweltzonen in Deutschland als Maßnahme zur Einhaltung der Grenzwerte für Stickstoffoxid und Feinstaub. Mit der Verordnung soll erreicht werden, dass nur Kraftfahrzeuge mit entsprechender Euro-Abgasnorm oder aber mit entsprechendem Katalysator oder Rußfilter in eine Umweltzone einfahren. Die Euro-Abgasnormen legen abgestuft von Euro 1 bis Euro 6c Emissionsgrenzen für Pkw, Motorräder, Lkw und Maschinen fest. In Deutschland wurden zur Einhaltung der Grenzwerte rote, gelbe und grüne Plaketten eingeführt. Alten Fahrzeugen mit Dieselmotor wird keine Plakette zugeteilt. red

Nur einen Meter neben Hermann steht einer, der sich durch den Beschluss bestätigt sieht. "Die blaue Plakette in ihrer heutigen Ausprägung würde ein generelles Einfahrverbot bedeuten. Das würde Millionen von Diesel- und Benzinfahrzeugen betreffen", erklärt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), der zuvor ebenfalls an der Konferenz teilgenommen hat. Der Bayer, ein vehementer Gegner der Plakette, weist darauf hin, dass heute Kommunen schon die Möglichkeit hätten, bei einer zu großen Luftbelastung Fahrverbote auszusprechen.

Die Diskussion über die Einführung der blauen Plakette wird vor allem im Südwesten kontrovers geführt, weil in Stuttgart eine enorm hohe Belastung durch Stickoxid und Feinstaub besteht. Am Neckartor in Stuttgart, das wegen der hohen Luftverschmutzung inzwischen schon bundesweite Bekanntheit hat, wurde der Stickoxid-Grenzwert, der von der Europäischen Union (EU) vorgeschrieben ist, in diesem Jahr bereits an 30 Tagen überschritten. Erlaubt sind 18 Tage.

Umstrittene Analyse

Dasselbe Bild beim Feinstaub: Bis September war der zugelassene Grenzwert an insgesamt 33 Tagen in Stuttgart zu hoch. Auch hier bekommen die Stuttgarter Probleme, weil pro Jahr Überschreitungen an bis zu 35 Tagen erlaubt sind. Die Feinstaub-Messlatte würde man also nur dann nicht reißen, wenn der Grenzwert bis zum Jahresende nur noch an zwei Tagen nicht eingehalten würde - eine eher utopische Hoffnung. "Es gibt keine Ausreden mehr", sagte kürzlich Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) mit Blick auf weitere Maßnahmen.

In Baden-Württembergs Hauptstadt hat sich die Situation in der Vergangenheit immer mehr zugespitzt. Land und Stadt haben sich im April 2015 mit zwei privaten Klägern auf einen Vergleich geeinigt. Demnach müsste der Verkehr 2018 um 20 Prozent reduziert werden, wenn die Feinstaub- und Stickoxidwerte 2017 wieder gerissen werden - was zu erwarten ist. Zudem führt die Deutsche Umwelthilfe einen permanenten Kampf gegen Dieselmotoren. Bekommt die Stadt das Problem nicht in Griff, droht zudem noch ein EU-Vertragsverletzungsverfahren.

Ernüchterung machte sich zudem jüngst durch eine sogenannte Wirkungsanalyse des Landesverkehrsministeriums breit. Wird der Nahverkehr in Stuttgart weiter gefördert, reduziert sich danach der Stickoxidausstoß lediglich um zwei Prozent. Fahren Taxibetreiber und Paketdienste nur noch mit E-Mobilen, kommen gerade drei weitere Prozent dazu. Die Behörde Hermanns hat hingegen berechnet, dass durch die Einführung der blauen Plakette die Stickoxidemission um satte 40 Prozent reduziert werden könnte.

Doch daraus wird jetzt vermutlich nichts, weil die Verkehrsminister aus Bund und Ländern Hermanns Vorhaben ausgebremst haben. "Wir schätzen jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ein, dass wir von den Gerichten wegen der hohen Belastung zu Fahrverboten in Stuttgart gezwungen werden", sagt Hermann.