Ludwigshafen. Von 5.30 Uhr an können heute Lkw-Fahrer wieder das Tor 15 der BASF in Ludwigshafen ansteuern. Die Zufahrt war vor gut zwei Wochen nach der Explosion mit vier Toten geschlossen worden. Vermutlich hatte der Mitarbeiter einer Fremdfirma im Hafenbereich versehentlich ein falsches Rohr angeschnitten.

Von heute an läuft die komplette Lkw-Abfertigung einer Mitteilung zufolge wieder über die Tore 11 und 15. Geschlossen wird heute das für Pkw geöffnete Ersatztor Q 920. Bis auf Weiteres gesperrt bleibt der Parkplatz an der Kläranlage: Hierher wurden die Lkw gelotst, von BASF-Mitarbeitern in Empfang genommen und auf andere Tore verteilt. Das habe in den vergangenen Tagen reibungslos funktioniert, sagte ein Sprecher. Täglich rollen durchschnittlich 2100 Lkw aufs Werksgelände - die meisten über Tor 15. miro