Theresa May ringt um Kontrolle

Theresa Mays Garderobe fasziniert die Briten. Nach den Designerschuhen steht nun eine teure Lederhose im Fokus. Unser Bild zeigt eine Frau, die beim Friseur die "Sunday Times" liest, in der das Foto mit der Hose erschien. © dPA/Pribyl

Die britische Premierministerin will den Brexit zu einem Erfolg führen, doch wie der Ausstieg genau aussehen wird, ist noch immer nicht klar. Derweil muss sie sich auf der Insel vor allem für ihre Kleiderwahl rechtfertigen.

Eigentlich wollte Theresa May nur etwas privat wirken - endlich einmal. Die britische Premierministerin gilt als unnahbar, ständig hagelt es Kritik dafür. Also posierte die 60-Jährige für einen Fototermin der "Sunday Times" ungewohnt locker auf ihrem Sofa, in grauem Pulli, Turnschuhen, Lederhose. Nun ist das Shooting zwar bereits einige Wochen her, doch eine Sache lässt die Insel seitdem nicht los: die Lederhose. Täglich grüßt das Thema von den Zeitungsseiten.

Man weiß, dass das Modell in der Farbe "bitterschokolade" 995 Pfund, umgerechnet fast 1200 Euro, gekostet hat, was wiederum die Parteikollegin Nicky Morgan dazu veranlasst hat, einen kritischen Kommentar über den hohen Preis per Twitter abzugeben. Manch einer sprang für die Regierungschefin ein mit dem Verweis auf die teuren Anzüge der Männer, andere verurteilten die angebliche Abgehobenheit der politischen Klasse. Nun hat sich das Thema so hochgeschaukelt, dass die Medien von einem "Trousergate" sprechen, einem Hosenskandal.

Streit innerhalb der Tories

Ziemlich wahrscheinlich ist aber, dass es längst nicht mehr nur um die Klamottenwahl von Theresa May geht, auch wenn ihr Faible für auffällige Designerschuhe häufig diskutiert wird. Sondern dass der Lederhosen-Disput den Streit innerhalb der konservativen Tories um die Brexit-Frage einkleidet. Der nämlich verdirbt der Regierungschefin derzeit die guten Nachrichten wie etwa jene, dass die Politikerin in Umfragen mit 17 Punkten vor der oppositionellen Labour-Partei führt. Oder dass sie erst in der vergangenen Woche einen Sieg beim Thema Brexit verbuchen konnte, nachdem das Parlament in einem symbolischen Akt in großer Mehrheit den Zeitplan für den Austrittsantrag bei der EU billigte. May hatte zuvor in einer Versöhnungsgeste versprochen, die Abgeordneten über die Verhandlungsstrategie der Regierung zu informieren. Bis Ende März will die Konservative den Scheidungsantrag nach Artikel 50 des Lissabon-Vertrages stellen. Doch konkrete Pläne, wie ein Brexit aussehen könnte, dringen kaum aus Downing Street Nummer Zehn. May versucht vielmehr, mit Parolen wie "Brexit heißt Brexit" ihre Landsleute zu besänftigen.

Die Alles-wird-gut-Strategie der Regierungschefin aber scheint immer weniger aufzugehen, zumal sie selbst erst kürzlich zugab, dass ihr der Brexit schlaflose Nächte bereite. Gibt es überhaupt einen Plan? Wird es eine harte Loslösung von der Gemeinschaft geben, wie zahlreiche EU-Gegner fordern? Oder eine "softe" Version, die auch von einigen im konservativen Lager gewünscht wird wie etwa von Schatzkanzler Philip Hammond oder der Lederhosenkritikerin Morgan?

Detailversessene Arbeiterin

In den eigenen Reihen gehen die Vorstellungen über das Wie des Brexits weit auseinander, die Regierungschefin steht zwischen den Stühlen. Die Herausforderung besteht darin, die Einwanderung aus der EU einzuschränken, was ein zentrales Wahlversprechen der Brexit-Befürworter war. May versteht das Votum als Signal, der Personenfreizügigkeit einen Riegel vorzuschieben. Gleichzeitig dringen Unternehmen, Banken und Finanzdienstleister auf den vollen Zugang zum gemeinsamen Europäischen Binnenmarkt. Diese beiden Punkte schließen sich aus Brüsseler Sicht aus, May steckt in einem Dilemma. Bislang arbeitet sie daran, die Europaskeptiker und EU-Freunde bei den Tories auf eine Linie zu bringen. Jedoch, so heißt es in Westminster, habe sie Probleme zu delegieren.