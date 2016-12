„Theodors“ Einsätze sind brandgefährlich

Mainz. Ein unscheinbares Päckchen hält Udo Jastrzembsky in den Händen. Vorsichtig zieht er ein Buch heraus. Jetzt wäre ihm im Ernstfall schon eine am Buch befestigte Angelschnur zum Verhängnis geworden. Sie hätte eine Explosion ausgelöst. Doch bei einer Präsentation gestern in Mainz ist alles nur Show.

Mit solchen Attrappen wie dem Buch üben die USBV-Entschärfer des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz um Chef Jastrzembsky für ihre Einsätze. Hinter der Abkürzung USBV verbergen sich unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen. Die haben laut Jastrzembsky eine unangenehme Eigenschaft: "Es sieht aus wie ein normaler Gegenstand und soll explodieren."

Rund um die Uhr abrufbereit

Die Spezialisten vom Landeskriminalamt können rund um die Uhr von Polizisten zur Unterstützung gerufen werden. Für Bomben aus den beiden Weltkriegen sind sie nicht zuständig. Darum kümmert sich der Kampfmittelräumdienst. Die USBV-Entschärfer des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz vernichten beispielsweise verdächtige Gegenstände, trennen Zündketten oder entschärfen Brandvorrichtungen. Zwischen 150 und 250 Mal im Jahr sind sie im Einsatz.

Zwei bis dreimal jährlich rückt ein ganz spezieller Entschärfer aus: Theodor. Mit seinem Greifarm kann der Roboter bis zu 100 Kilogramm heben, mit seinen Rädern sich bis zu 1000 Metern vom Steuerungspult entfernen. Ein gezielter Wasserschuss aus seinem Gewehr soll Sprengsätze ausschalten, bevor sie explodieren. Theodor kommt zum Einsatz, wenn es besonders gefährlich wird, also wenn ein verdächtiger Gegenstand nicht per Hand entschärft werden kann, wenn eine große Menge Sprengstoff aus einem Steinbruch unschädlich gemacht werden muss oder wenn ein brennendes Haus so gefährlich ist, dass sich selbst Feuerwehrleute nicht trauen, es zu betreten.

Problem Pyrotechnik

Roboter Theodor, ein sogenannter Fernlenkmanipulator, wiegt knapp 400 Kilogramm und ist mit einem Wert von 380 000 Euro nicht ganz billig. "Das ist viel Geld", sagt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD), der die Entschärfer beim Präsentationstermin zu ihrer Ausrüstung und ihren Einsätzen ausfragt. "Aber es ist notwendig, dass wir solche Möglichkeiten haben", fügt er hinzu. Das Entschärfer-Team sei auf die ganze Palette vorbereitet, von der terroristischen Bedrohung bis hin zur Alltagsbedrohung. Zu solchen alltäglichen Bedrohungen gehören auch Feuerwerkskörper. "Pyrotechnik darf man nicht unterschätzen", sagt Jastrzembsky.

Besondere Gefahr gehe von in Deutschland nicht zugelassenen Böllern aus. Jedes Jahr lösten sie Unfälle mit Schwerverletzten oder sogar Toten aus. Nachdem Jastrzembsky Briefbomben, Handgranaten und Feuerwerkskörper präsentierte und auch Theodor seinen Auftritt hatte, packen die Entschärfer plötzlich zügig ihre Ausrüstung ein. Sie haben Order für einen neuen Einsatz.