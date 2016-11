Terror von rechts

Polizisten erweisen Ende April 2007 mit einem Trauerzug in Böblingen ihrer Kollegin Michèle Kiesewetter die letzte Ehre. Sie war in Heilbronn ermordet worden.

Vor fünf Jahren fliegt der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) auf. Quer durch die Republik hinterlässt er eine blutige Spur. Von dem brutalen Trio will zuvor keine Behörde etwas geahnt haben.

Es ist eine Schockwelle, die Anfang November 2011 durch Deutschland geht. Bis dahin gab es nur ein paar linke Antifa-Aktivisten, die beständig über "Neonazi-Terror" sprachen, und es gab die bürgerliche, staatstragende Mehrheit, die das für maßlos übertrieben hielt.

Aber dann liegen am 4. November 2011 Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt mit zerschossenen Schädeln in einem Wohnmobil in Eisenach. Drei Tage später stellt sich Beate Zschäpe der Polizei. Die Lawine an Erkenntnis, die losbricht, ist so gewaltig, dass sie sogar die überrollt, die Neonazi-Gewalttätern eh alles zugetraut hatten.

Ausschüsse und Berichte in den Ländern Baden-Württemberg: Zunächst versucht der damalige SPD-Innenminister Reinhold Gall, mit einer Ermittlungsgruppe "Umfeld" einen Untersuchungsausschuss zu verhindern. Eine anschließende Enquetekommission scheitert an der Frage, welche Fehler der Polizei bei der Aufklärung des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn unterliefen. Zschäpe hat Mundlos und Böhnhardt als Täter klar benannt. Hessen: Während die Parteien in Baden-Württemberg jenseits der AfD eine gemeinsame Linie bei der Aufarbeitung verfolgen, versinkt der der Untersuchungsausschuss im Landtag im Streit zwischen Regierungsfraktionen und Opposition. Thüringen: Den dicksten Abschlussbericht mit 1900 Seiten legt der Thüringer Landtag Mitte 2014 vor. Im laufenden zweiten Ausschuss gehen die Abgeordneten der Frage nach, ob es sich wirklich um einen Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos gehandelt hat und prüfen Kontakte in die Rotlichtszene. pre

Motiv Fremdenhass

Fast 14 Jahre Leben im Untergrund. Neun türkisch- oder griechischstämmige Gewerbetreibende in Nürnberg, München, Hamburg, Rostock, Dortmund und Kassel erschossen. Motiv: Fremdenhass. Die Polizistin Michèle Kiesewetter auf der Heilbronner Theresienwiese ermordet. Motiv: Hass auf den Staat. Zwei Sprengstoffanschläge mit Dutzenden Verletzten in Köln, 15 Banken ausgeraubt. Nein, teilen die staatlichen Stellen am 5. November 2011 mit, niemand habe eine Ahnung von einer Terrororganisation dieses Kalibers gehabt.

Mit den drei Buchstaben N, S und U assoziiert nun kaum mehr jemand eine frühere Auto- und Motorradmarke, sondern jeder das Neonazi-Trio und die Konterfeis Zschäpes, Mundlos' und Böhnhardts. Auch die Strafverfolger schalten um. Die bisherigen Verdächtigen der Ceska-Morde waren vor allem türkischer Herkunft. Die Bundesanwaltschaft übernimmt und konzentriert sich allein auf politisch motivierte, rechtsradikale Hintergründe - endlich, denken viele Opfer. Es gibt viele Durchsuchungen, Vernehmungen, Festnahmen in der Neonazi-Szene - und zahllose Ausschüsse (siehe Infokasten rechts).

Vermummte Geheimdienstler

Als der NSU-Prozess in München beginnen soll, ist der Medienandrang so gewaltig, dass das Gericht die Zuteilung der Presseplätze wiederholen muss, auf Anweisung des Bundesverfassungsgerichts. Derartiges hatte es noch nie gegeben. Im Mai 2013 geht es endlich los. Nach wenigen Monaten kehrt so etwas wie Routine ein. Im Prozess werden immer öfter feinsinnige juristische Details diskutiert, die mit der Mordserie des NSU nur abstrakt zu tun haben.

Doch es stehen immer wieder aufregende Momente an: Neonazi-Anführer Tino Brandt im Zeugenstand, vermummte Geheimdienstler und skandalumwitterte V-Leute, Zschäpes Streit mit ihren Anwälten, Zschäpes Entschluss, ihr Schweigen zu brechen. Ein solcher Moment ist zuletzt auch der Fund von DNA Uwe Böhnhardts bei den sterblichen Überresten der im Jahr 2001 verschwundenen Peggy. Ob Böhnhardt, der NSU oder sein Umfeld etwas mit Peggys Verschwinden zu tun hatten ist zwar völlig offen - aber das Interesse wieder groß.

Offen ist aber fünf Jahre nach dem Auffliegen des Nationalsozialistischen Untergrundes auch, was aus diesem Komplex tatsächlich aufgeklärt werden wird und welche Fragen unbeantwortet bleiben. Das ist vor allem für die Angehörigen der Mordopfer schmerzlich. Warum musste mein Mann oder mein Sohn sterben? Warum gingen die Ermittlungen so lange in eine falsche Richtung? Warum wurden jahrelang eher Angehörige verdächtigt und nicht die wirklichen Täter und ihr Umfeld?

Gleich an zwei Stellen blamieren sich die Ermittler mit Fehlern bei der Auswertung von DNA-Spuren. Im Fall Kiesewetter jagen sie jahrelang das Phantom einer weiblichen Täterin, die scheinbar an Dutzenden Tatorten ihre Spuren hinterlassen hat. Tatsächlich handelt es sich um Erbgut einer Frau, die Wattestäbchen verpackt und diese dabei verunreinigt hat. Auch bei Böhnhardts DNA auf einem Stofffetzen im Mordfall Peggy könnte es sich um eine Verunreinigung handeln.

Viele Fragen könnten am Ende, vielleicht für immer, unbeantwortet bleiben. Wolfgang Drexler, der auch den zweiten Untersuchungsausschuss im baden-württembergischen Landtag leitet, warnt vor zu hohen Erwartungen. "Ich fürchte, dass wir nicht alles hundertprozentig aufklären können", sagt er. Nur auf eines wird es sicher eine Antwort geben: Wie das Gericht die angeklagte Mittäterschaft Zschäpes bewertet und welche Strafe sie dafür bekommt. Bis dahin dürften vielleicht noch einige Monate vergehen. Nicht mehr aber mehrere Jahre.