Sport allgemein

Tokio (dpa) - Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist bei seiner Rückkehr auf die ATP-Tour gleich in der ersten Runde gescheitert. In Tokio musste sich der Augsburger in 2:09 Stunden dem Franzosen Gilles Simon 5:7, 6:4, 0:6 geschlagen geben. Der 32-Jährige hatte zuletzt an einer Fußverletzung… [mehr]