Neben dem Kabinett gibt es die berufenen Einflüsterer und Strippenzieher im Weißen Haus, die oft mehr Einfluss haben als die Kabinettsmitglieder.

Reince Priebus (44) Stabschef

Diese Aufgabe übernimmt der bisherige Generalsekretär der Republikaner. Traditionell macht der "Chief of Staff" die Lichter morgens als Erster an und abends als Letzter wieder aus. Er dient Trump als Brücke zum Parteiestablishment und hilft ihm mit seinem Netzwerk, die 4000 Führungspositionen in der Regierung zu füllen. Der orthodoxe Christ muss sich den Einfluss mit einem orthodoxen Juden und einem weißen Nationalisten teilen.

Jared Kushner (36) Chefberater

Dem Ehemann von Lieblingstochter Ivanka traut Trump am meisten. Er sieht in ihm sein jüngeres Alter Ego und schätzt seinen Rat. An ihm wird kein Weg vorbeiführen.

Stephen Bannon (63) Chefstratege

Den Dritten im Bunde stellte Trump bei der Ernennung auf eine Stufe mit Priebus. Ein höchst ungewöhnlicher Vorgang, der den ideologischen Einfluss des Vordenkers der alternativen Rechten unterstreicht. Bannon hat mit "Breitbart" ein mächtiges Medien-Imperium aufgebaut, das so etwas wie Trumps private Propaganda-Abteilung ist.

Sean Spicer (45) Sprecher des Präsidenten

Spicer kommunizierte jahrelang für die Republikanische Partei. Für Bush verkaufte er dessen Freihandelspolitik. Dass er nun das Sprachrohr eines Präsidenten mit protektionistischen Instinkten wird, gehört zu den Kuriositäten des Kabinetts. Von Hause aus versteht sich Spicer auf die Sicherheitspolitik. Im Unterschied zu anderen Sprechern des Weißen Hauses hat er in der Vergangenheit nicht an herausgehobener Stelle für ein US-Medium gearbeitet. Sein Verhältnis zu den Journalisten ist gespannt. Er schreckt nicht vor lautstarkem Streit vor laufender Kamera zurück. tjs/BILDer: dpa