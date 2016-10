Streit zwischen Fundis und Realos

Die Kritik an Kretschmann ist nur ein Vorwand, sagen die Realos. © dpa

Berlin. Es war nur ein Satz, auf den ersten Blick ohne politische Brisanz. Und doch löste er bei den Grünen ein Erdbeben aus, das so stark war, dass sich der Autor des Satzes, der baden-württembergische Ministerpräsident und "Superstar" der Grünen, Winfried Kretschmann, öffentlich entschuldigen musste. In der Wochenzeitung "Die Zeit" hatte er geschrieben: "So ist und bleibt die klassische Ehe die bevorzugte Lebensform der meisten Menschen - und das ist auch gut so."

Kretschmann bedauerte, dass seine Passage offenbar für einige Menschen missverständlich war. Herrscht nun wieder Eintracht zwischen der Basis und ihrem Vorzeigepolitiker? Nein, heißt es dazu bei den Grünen. "Hinter den Kulissen tobt ein handfester Richtungsstreit", sagt eine führende Vertreterin des Realo-Lagers dieser Zeitung. Die massive Kritik an Kretschmann sei lediglich ein Symptom für die ungeklärten Sach- wie Personalfragen. "Wollen wir Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün? Mit welchen Spitzenkandidaten ziehen wir in den Wahlkampf? Welche Schwerpunkte setzen wir?" All dies sei offen und führe zu einer großen Nervosität in der Partei.

Der Ärger um Kretschmann, so heißt es im Realo-Lager, sei ein Vorwand für den linken Flügel, die Leitplanken für das Wahlprogramm einzuschlagen. "Es geht um die Vorherrschaft bei der Meinungsbildung", heißt es bei den Realos. Der linke Flügel wiederum wirft ihnen vor, das Rad in zentralen Fragen der Gesellschaftspolitik zurückdrehen und sich bei der CDU als Koalitionspartner anbiedern zu wollen. "Den Realos sind Ministerposten wichtiger als Inhalte", heißt es verächtlich im "Fundi"-Lager, für ein Regierungsamt seien sie bereit, sich von ur-grünen Positionen zu trennen.

Wie sehr sich Realos und Fundis gegenseitig belauern und blockieren, wurde am ersten Oktoberwochenende deutlich. So konnte sich der Bundesvorstand der Partei nicht auf ein Steuerkonzept einigen und ließ die Frage offen, ob und in welcher Form eine Vermögensteuer wieder eingeführt werden soll. Zur Auswahl stehen zwei Varianten: eine Steuer von maximal einem Prozent auf alle Vermögen ab einer Million Euro (Betriebsvermögen ausgenommen) oder eine Erbschaftsteuer mit einer breiteren Bemessungsgrundlage. Auch bei der Frage, in welcher Form das Ehegattensplitting abgeschafft werden soll, gibt es einen Dissens. Variante eins sieht einen Bestandsschutz für alle Paare vor, die vor der Reform geheiratet haben, Variante zwei dagegen eine Umstellung in einem zehn- bis 20-jährigen Übergangszeitraum.

Es sei erkennbar, heißt es im Realo-Lager, dass der linke Flügel seine Truppen für den Parteitag im November mobilisiere. "Und hinter den Kulissen zieht Jürgen Trittin die Strippen." Der frühere Umweltminister und Fraktionschef wolle "unter allen Umständen" eine Vorentscheidung für Schwarz-Grün verhindern und die Partei auf einen rot-rot-grünen Kurs bringen. Dem diene auch die massive Kritik an dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten. "Man schlägt Kretschmann - aber will die Realos treffen."