Streber und Schuldensünder in Europa

Brüssel. Es ist der Tag der Wahrheit für die 28 EU-Mitgliedstaaten: Bis zum gestrigen Abend mussten die Finanzminister ihre Entwürfe für die Etats 2017 in Brüssel bei Währungskommissar Pierre Moscovici einreichen. Die Prozedur, in der Hoch-Zeit der Staatsschuldenkrise zur Disziplinierung der Regierungen ersonnen, ist so etwas wie ein öffentlicher Offenbarungseid.

Der erste Überblick zeigt: Auf der Schuldensünder-Bank der Union sitzen die bekannten Sorgenkinder. Frankreich, Portugal, Spanien, Griechenland, Rumänien, Italien und Kroatien werden auch im nächsten Jahr die Defizit-Grenze reißen, die üblicherweise bei drei Prozent liegt. Tatsächlich aber gibt Brüssel schon seit Einführung der Haushaltskontrolle die Höchstgrenze für jede Hauptstadt einzeln vor - und die kann schon einmal deutlich niedriger ausfallen.

Italien beispielsweise reißt im kommenden Jahr bereits mit 2,3 Prozent Neuverschuldung die Stabilitätsvorgaben. Premier Matteo Renzi, der innenpolitisch wegen eines Referendums im Dezember massiv unter Druck steht, bombardiert Öffentlichkeit und EU-Kommission schon seit Wochen mit Twitter-Nachrichten, in denen er Brüssels Vorgaben als "fragwürdig formuliert", "bürokratisch" und "theoretisch" abtut. Erreichen wollte er vor allem eines: Rom drängt wegen des Flüchtlingsansturms und der Bewältigung der Erdbebenfolgen auf größeren Ausgabenspielraum. Der Regierungschef möchte seinen Landsleuten zeigen, dass er sich in Brüssel durchsetzen kann.

Paris reißt Stabilitätshürden

Frankreichs Finanzminister Michel Sapin wählte einen anderen Weg und schickte satte 78 Seiten nach Brüssel, deren umfangreichen ersten Teil er dazu nutzte, die "wirtschaftspolitische Strategie" seines Landes zu erläutern, die "Gesundung der Staatsfinanzen" zu versprechen und von "entschlossenem Handeln zur Stärkung sozialer Gerechtigkeit und Inklusion" zu sprechen. Was nur wenig an den Zahlen ändert: Paris reißt zum neunten Mal hintereinander die gesetzten Stabilitätshürden - mit einem Defizit von 2,7 Prozent nach 3,3 Prozent in diesem Jahr - so der Plan.

Stammgast auf der Sünderbank ist übrigens Griechenland, das nun seit 21 Jahren keinen ausgeglichenen Etat vorweisen, kann. In Brüssel läuft das Land aber ohnehin außer Konkurrenz, weil es vom Tropf der Euro-Familie abhängig ist. Athens Defizit liegt bei über sieben Prozent, die öffentliche Verschuldung beträgt 175 Prozent der jährlichen Wirtschaftszeitung.

Dagegen kann Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ruhig dem Urteil der Kommission entgegensehen. Keine Neuverschuldung - das ist natürlich ein Musterwert. Dennoch wird es einen Rüffel geben. Denn die geplanten 33,7 Milliarden Euro an Investitionen sind den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu wenig.