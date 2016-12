Steinmeier lobt Rolle der OSZE zum Auftakt in Hamburg

Betonsperren bei der Messe in Hamburg. Foto: Bodo Marks

In der Hamburger Innenstadt muss bis Freitag mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Foto:Bodo Marks

Das OSZE-Treffen prägt seit Tagen das öffentliche Leben in der Hansestadt. Foto: Bodo Marks

Hamburg (dpa) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat zum Auftakt der OSZE-Beratungen in Hamburg die «unersetzliche Rolle» der Organisation für den Frieden in Europa hervorgehoben.

Bei den zweitägigen Beratungen der etwa 50 Außenminister gehe es vor allem darum, die Instrumente des Konfliktmanagements zu stärken, sagte er am Donnerstag in der Hansestadt.

«Der Ton zwischen Ost und West ist in den vergangenen Jahren rauer geworden», betonte Steinmeier. Die Fundamente des Friedens in Europa würden brüchiger. Besonders hob er die kritische Lage in der Ostukraine hervor, wo die Gewalt wieder zugenommen habe, aber auch den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach.

Vor dem offiziellen Beginn der Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte sich Steinmeier am Mittwochabend bereits mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow getroffen. Lawrow führte zudem mit US-Außenminister John Kerry ein bilaterales Gespräch.

Steinmeier betonte, Hamburg stehe wie keine andere Stadt in Deutschland für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt. «Möge der Geist der Stadt die Beratungen beflügeln», sagte er und betonte zugleich, dass das Treffen nicht ohne Kontroversen verlaufen werde.

Aus Sorge vor Krawallen und Anschlägen sind in der Hansestadt mehr als 10.000 Polizisten im Einsatz. Steinmeier bat die Bürger Hamburgs um Verständnis für die Sicherheitsvorkehrungen. In der Innenstadt muss bis Freitag mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Es sind auch mehrere kleinere Demonstrationen angemeldet. Das Treffen gilt als Generalprobe für den Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20), der im Juli 2017 ebenfalls in den Hamburger Messehallen stattfindet.

Im Schanzenviertel rund um das Messegelände war bereits am Mittwoch ein massives Polizeiaufgebot präsent. Einsatzwagen standen an fast allen Straßenkreuzungen. Auch gepanzerte Fahrzeuge waren aufgefahren.