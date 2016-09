Stammzellforschung liefert neue Waffen im Kampf gegen Krebs

Heidelberg. In der Krebsforschung wurden sie lange Zeit vernachlässigt. Doch heute weiß man, dass Krebsstammzellen eine wichtige Rolle im Krankheitsgeschehen spielen. Sie sind es, die dem Tumor Nachschub an Zellen verschaffen und sowohl bei der Entstehung von Krebs als auch bei der gefürchteten Metastasierung mitwirken. Wie man der Zellen endlich Herr werden kann - darüber tauschen sich noch bis heute im Heidelberger Krebsforschungszentrum (DKFZ) rund 400 Experten aus aller Welt aus.

"Die Krebsstammzellforschung ist endlich in der Medizin angekommen", freut sich Andreas Trumpp, Leiter der Abteilung Stammzellen und Krebs am DKFZ. Der Experte vergleicht die Krebsstammzellen gern mit den Wurzeln von Löwenzahn. Die herkömmlichen Therapien Bestrahlung und Chemotherapie entsprechen in diesem Bild einem Rasenmäher. Und die Wurzeln, das sind die Krebsstammzellen. Gelingt es nicht, sie zu entfernen, kann der Löwenzahn nachwachsen. Doch die Krebsforschung hat in den vergangenen Jahren viel dazugelernt. "Die Aufklärung der Tricks der Krebsstammzellen liefert uns wertvolle Ideen für die Therapie, die wir nun beginnen umzusetzen", zeigt sich Trumpp zuversichtlich.

Mini-Organe aus dem Labor

Stammzellen Embryonale Stammzellen können sich zu verschiedenen Zelltypen ausdifferenzieren. Sie befinden sich im frühen Embryo, daraus entstehen später alle Körperzellen. Jeder Mensch verfügt über adulte Stammzellen. Aus ihnen werden während der gesamten Lebensdauer neue spezialisierte Zellen gebildet. Krebsstammzellen haben viele Gemeinsamkeiten mit adulten Stammzellen, aus denen sie sich wahrscheinlich entwickeln. Da sich Tumorstammzellen selten teilen, entgehen sie meistens den traditionellen Therapien Bestrahlung und Chemotherapie. mad

Und dafür gibt es auf dem Symposium einige Beispiele. Jane Visvader aus Melbourne, Australien, etwa präsentiert in Heidelberg erstaunliche Erkenntnisse in der Prävention von familiärem Brustkrebs. 2006 ist es ihr als erster Wissenschaftlerin gelungen, Brustdrüsen-Stammzellen zu identifizieren. Mittlerweile konnten sie und ihr Team herausfinden, wie genetische Veränderungen bestimmte Tochterzellen dieser Stammzellen zu Krebs entarten lassen und wie man diesen Prozess medikamentös stoppen kann. Eine Pilotstudie lieferte bereits vielversprechende Ergebnisse. Nun soll eine große klinische Studie mit 2000 bis 3000 Frauen folgen.

Andreas Trumpp vom DKFZ berichtet auf dem Symposium von Erkenntnissen aus der Behandlung des besonders tückischen Bauchspeicheldrüsenkrebs. "Fünf Jahre nach der Diagnose leben noch fünf Prozent der Patienten", berichtet der Wissenschaftler. Eine Zahl, die sich auch in den vergangenen Jahren nicht verbessert hat. Woran das liegt, konnte nun in Heidelberg gezeigt werden. Die Forscher fanden zunächst heraus, dass verschiedene Krebsstammzellen verschiedene Typen von Bauchspeicheldrüsenkrebs hervorrufen. Eine besonders resistente Krebsform machte sich dabei ein Enzym zunutze, das herkömmliche Krebsmedikamente abbaut, bevor sie überhaupt wirken können. "Mit genetischen Verfahren ist es uns gelungen, dieses Enzym gezielt zu blockieren", berichtet Trumpp. Das funktioniert aber bislang nur im Labor. Nun suchen die Wissenschaftler nach Substanzen, die die resistenten Tumore für die realen Therapien empfindlich machen.

Ein besonders spannendes Thema der aktuellen Stammzellforschung, das auch in Heidelberg eine große Rolle spielt, sind sogenannte Organoide. Dabei handelt es sich um organähnliche Gebilde, die aus Stammzellen in der Kulturschale gezüchtet werden. Die Vision: Eines Tages könnte man aus den Krebszellen eines Patienten einen künstlichen Tumor züchten und an ihm die ideale Therapie testen.