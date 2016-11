Stallpflicht für Geflügel

Stuttgart/rimbach. Weil sich die Vogelgrippe auch im Südwesten immer weiter ausbreitet, hat Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) gestern eine sofortige Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet. Sie gilt in ganz Baden-Württemberg. Bisher wurde das Vogelgrippe-Virus H5N8 in der Bodenseeregion festgestellt. Dort wurden bislang 229 tote Vögel entdeckt. Experten haben davon 175 Tiere positiv auf das aggressive Virus getestet, das wegen seiner hohen Ansteckungsgefahr auch Geflügelpest genannt wird. Bei den toten Tieren handele es sich neben Reiherenten auch um Tafel- und Stockenten, Möwen, Schwäne, Reiher sowie eine Graugans.

Inzwischen sind nicht nur Wasservögel infiziert, sondern auch Wildvogel-Arten wie Krähen. "Aufgrund der derzeitigen Lage müssen wir davon ausgehen, dass das Seuchengeschehen sich nicht mehr nur auf Küsten in Nord- und Ostdeutschland sowie die Bodenseeregion beschränkt", begründete Hauk gestern in Stuttgart die Ausdehnung der Stallpflicht auf das ganze Land. Nötige Vorkehrungen müssten sofort getroffen werden, um eine weitere Ausweitung zu vermeiden.

Momentan seien Haus- und Nutzgeflügel noch nicht von der Geflügelpest betroffen. Allerdings seien erste Fälle in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie in Österreich und Ungarn bekannt. "Wir müssen jetzt rigoros vorgehen" und "alle denkbaren Vorkehrungen treffen, um eine Ausweitung in die Hausgeflügelbestände zu vermeiden", so Hauk. Er habe Verständnis dafür, dass die Stallpflicht für einige Geflügelhalter Unannehmlichkeiten mit sich bringen würden. Es sei jedoch möglich, mit Ausnahmegenehmigungen von der Stallpflicht abzuweichen. "Das darf aber nicht die Regel werden", so Hauk.

Auch die in Baden-Württemberg ansässigen Zoos, Wildtier- und Vogelparks im Land seien aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen. Ihm sei jedoch bewusst, dass nicht alle Vögel zum Beispiel in Zoos oder Wildgehegen in Ställen gehalten werden könnten. Dann sei wichtig, dass sich die Verantwortlichen eng mit den Veterinärämtern abstimmten. Auch Geflügelschauen sind bis auf Weiteres verboten.

"Viel aggressiver"

In den bislang betroffen Landkreisen im Südwesten gelten laut Hauk zusätzliche Maßnahmen wie zum Beispiel das Tragen von Schutzkleidung in Ställen, kein Zugang betriebsfremder Personen, die sorgfältige Einhaltung von Desinfektionsmaßnahmen und das intensive Beobachten des Gesundheitszustandes der Tiere. Das aktuelle Virus sei nicht mit dem vor acht Jahren zu vergleichen, so Hauk. "Es ist viel aggressiver." Im Unterschied zum H5N1-Virus sei das aktuelle H5N8-Virus nicht auf Menschen übertragbar. Menschen könnten jedoch Überträger des Erregers sein und sollten deswegen verendete Tiere nur mit Schutzkleidung anfassen. Zudem sei es wichtig, den Tod der Tiere den zuständigen Behörden zu melden. Das Bundesagrarministerium nimmt die Entwicklung ebenfalls ernst und erwägt eine bundesweite Stallpflicht für Geflügelbetriebe. Die dafür notwendigen Maßnahmen werden vorbereitet.

Ein Vogelgrippeverdacht im Kreis Bergstraße hat sich unterdessen nicht bestätigt. Das teilte der Kreis gestern Abend mit. Die Untersuchung eines Mäusebussards, der tot auf einem Schulgelände in Rimbach gefunden worden war, hatte zunächst auf eine Vogelgrippe-Infektion hingedeutet. Nach der genaueren Abklärung im für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Loeffler-Institut gab es aber Entwarnung. Das Tier starb demnach nicht am Virus H5N8. (mit mad/dpa)