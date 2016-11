SPD mit Mitgliederzuwachs seit Trump-Sieg

Die baden-württembergische SPD-Vorsitzende Leni Breymaier diskutierte am Donnerstag mit Redakteuren dieser Zeitung. Neben ihr Chefredakteur Dirk Lübke.

Mannheim. Die baden-württembergische SPD profitiert von Donald Trumps Sieg bei der US-Präsidentenwahl. In den vergangenen Wochen seien 100 Personen neu in die Partei eingetreten, berichtet Landeschefin Leni Breymaier bei einem Besuch unserer Redaktion. Sie spüre "eine stärkere Politisierung der Gesellschaft". Neumitglieder würden ihren Beitritt mit dem Hinweis begründen, nun müsse man Farbe bekennen. Bundesweit habe die SPD seit der US-Wahl am 8. November 1000 Eintritte gezählt. Aktuell hat die Südwest-SPD 34 200 Mitglieder.

Die Politik müsse versuchen, mit klaren Aussagen die Populisten der AfD zurückzudrängen. "Wir vergessen manchmal darzustellen, was wir eigentlich wollen", beklagt die 56-Jährige die Folgen der vielen Kompromisse, die in der Politik notwendig seien. Breymaier: "Wir brauchen mehr Debatten." Sie zeigt sich irritiert, dass den AfD-Anhängern der interne Streit egal sei. "Die Hauptsache ist Protest", meint sie.

Nach Breymaiers Ansicht tragen die Engpässe am Wohnungsmarkt zur Enttäuschung der Wähler bei. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum habe zum Aufschwung der AfD beigetragen. Die vor einem Monat gewählte SPD-Landeschefin fordert eine wohnungsbaupolitische Offensive. "Man muss mit Steuern steuern", fordert sie ein stärkeres Engagement des Staates. Es müsse auch geprüft werden, "ob alle Auflagen für das Bauen sinnvoll sind".

Zur sozialen Gerechtigkeit gehört für Breymaier eine angemessene Versorgung mit Wohnungen. Das sei wichtig für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft. Selbst Gutverdiener müssten inzwischen 40 bis 50 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Der Mangel sei durch Fehler in den vergangenen zwei Jahrzehnten entstanden.

Scharfe Kritik formuliert Breymaier an der Bildungspolitik der grün-schwarzen Landesregierung. "Die Grünen verabschieden sich von ihren eigenen Vorstellungen", findet die SPD-Chefin. Dabei sei man in der gemeinsamen Regierung bis zur Landtagswahl auf einem "guten Weg gewesen". Sie verteidigt die Gemeinschaftsschule, die Grün-Rot gemeinsam eingeführt hat. Zugleich räumt sie ein, dass die Etablierung der neuen Schulart eine "Herausforderung ist, die nicht schmerzfrei geht".

Die Digitalisierung sieht die frühere ver.di-Landeschefin als Chance. Zwar gingen dadurch auch Arbeitsplätze verloren. Aber: "Nicht um jede Stelle ist es schade." Die verbleibende Arbeit müsse neu verteilt werden. "Es können alle ein bisschen weniger arbeiten", stößt sie eine Debatte um Arbeitszeitverkürzung an. Ihrer Ansicht nach entsteht durch die neuen Techniken eine "digitale Rendite", von der die ganze Gesellschaft profitieren müsse.

Für Breymaier ist der Neustart der Südwest-SPD nach der 12,7-Prozent-Wahlschlappe gelungen. Die umstrittene Generalsekretärin Luisa Boos baue intern die Kommunikation auf. "Das läuft gut", sagt Breymaier. Und als politische Wadenbeißerin stehe sie selbst zur Verfügung.