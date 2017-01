Sozialminister bleibt hart

Wiesbaden. Das hessische Ladenöffnungsgesetz bleibt umstritten. Erst kürzlich hat der Einzelhandelsverband gefordert, die als Voraussetzung für Sonntagsöffnungen der Geschäfte geltenden Anlässe wie Messen oder Volksfeste zu streichen. Grund: Mehrfach hatten Gerichte im vergangenen Jahr zum Teil ganz kurzfristig geplante Sonntagsöffnungen gestoppt. Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) lehnt aber eine vorzeitige Änderung des bis Ende 2019 befristeten Gesetzes ab. Im Gespräch mit dieser Zeitung betont er den hohen Stellenwert, den die Landesregierung dem Schutz der Sonntagsruhe einräumt. Überprüfen will er allerdings die Fristen zur Anmeldung der Sonntagsöffnungen, um zu vermeiden, dass mögliche Gerichtsurteile erst ganz kurz davor fallen.

Erlaubnisse sieben Mal gekippt

Nach Angaben Grüttners sind im abgelaufenen Jahr sieben Mal von dem Kommunen genehmigte Sonntagsöffnungen der Geschäfte von den Gerichten verboten worden, Bei insgesamt rund 300 verkaufsoffenen Sonntagen in Hessen sei dies eine eher geringe Zahl, betont der Minister. Er räumt aber ein, dass es für die Geschäfte unerfreulich ist, wenn sie bereits mit Werbung und anderen Ausgaben in die verkaufsoffenen Sonntage investiert haben und diese dann ganz kurzfristig nach entsprechenden Klagen von gewerkschaftlicher oder kirchlicher Seite durch Gerichte verboten werden.

Stefan Grüttner Der 60-jährige Stefan Grüttner (CDU) fungiert in der schwarz-grünen hessischen Landesregierung als Minister für Soziales und Integration. 1956 in Wiesbaden geboren, hat er an der Uni Mainz Volkswirtschaft studiert und war einige Jahre als Referent im rheinland-pfälzischen Sozialministerium tätig. Der CDU gehört Grüttner seit 1979 an, seit 1984 ist er Kreisvorsitzender der Partei in Offenbach, wo er von 1991 bis 1994 städtischer Sozialdezernent war. 1995 wurde er erstmals in den Landtag gewählt. 1999 bis 2003 war Grüttner Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion, von 2003 bis 2010 Chef der Staatskanzlei. Sozialminister ist Grüttner seit 2010. kn Bild: dpa

Deshalb lasse er derzeit prüfen, ob die entsprechenden Anmeldefristen per Verordnung so verändert werden können, dass die Kurzfristigkeit derartiger Gerichtsentscheidungen abgemildert werden kann. "Das ist aber eine schwierige Rechtsfrage, die noch in der Klärung ist", fügt Grüttner hinzu. Ansonsten gebe es ja klare Kriterien für die Sonntagsöffnungen, die von den Kommunen auch beachtet werden müssten. Dazu gehöre auch die räumliche Nähe zum Anlass für die Ausnahmen vom Verbot der Sonntagsarbeit. So sei es kein Wunder, wenn die Zulassung einer Sonntagsöffnung von Geschäften aus Anlass der Frankfurter Musikmesse auch in weit davon entfernten Stadtteilen wie Harheim oder Seckbach vor Gericht keinen Bestand hatte.

Die Landesregierung habe jedenfalls nicht die Absicht, den Anlassbezug als Voraussetzung für die Öffnung von Geschäften vor Ort an maximal vier Sonntagen im Jahr zu streichen. Sie hält nach Angaben des Ministers auch daran fest, dass das Gesetz erst 2018, ein Jahr vor Auslaufen seiner Gültigkeit, evaluiert, also wissenschaftlich ausgewertet, werden soll. Dann könne auch überlegt werden, wie man es noch rechtssicherer machen könne. Auch langfristig solle aber daran festgehalten werden, dass die Sonntagsöffnungen außerhalb der Zeit der Hauptgottesdienste sein müssten und im Advent gar nicht zulässig sei.

Auch das Argument, mit der strengen gesetzlichen Regelung in Hessen werde letztlich der rund um die Uhr erreichbare Onlinehandel zulasten der Geschäfte in den Innenstädten gestärkt, lässt der CDU-Politiker nicht gelten. Um dagegen zu bestehen, sei etwas anderes nötig: "Für die Stärkung des stationären Einzelhandels ist einer der ganz entscheidenden Punkte die persönliche Beratung und Betreuung des Kunden", argumentiert Grüttner und bescheinigt den Geschäftsinhabern, da habe sich in den letzten Jahren auch schon eine Menge getan.

Terminfreiheit nicht geplant

Dem Minister ist bewusst, dass viele Beschäftigte die bei Sonntagsverkauf üblichen Zuschläge gerne mitnehmen und nicht zum Dienst gezwungen werden müssen. Doch auch das lässt ihn nicht schwanken. "Die wirtschaftlichen Interessen treten gegenüber dem Sonn- und Feiertagsschutz zurück. Das gilt für Händler wie Beschäftgte", antwortet Grüttner auf eine entsprechende Frage.

Auch dem Vorschlag des hessischen Grünen-Fraktionschefs Mathias Wagner, die Zahl der verkaufsoffenen Sonntage von maximal vier auf drei Mal im Jahr zu reduzieren, dafür aber ein Gremium aus Handel, Gewerkschaften und Kirchen vor Ort über deren Termine entscheiden zu lassen, kann Grüttner zumindest derzeit nichts abgewinnen. Er verweist darauf, dass dies weitgehend der Regelung in Rheinland-Pfalz entspreche, die aber gerade gerichtlich überprüft werde. Und das Urteil solle man erst einmal abwarten.