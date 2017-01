Sozialisten droht die Zerreißprobe

Alle Bilder anzeigen Gehen in die Stichwahl bei den Sozialisten für die Präsidentschaftswahl: Manuel Valls (links) und Benoît Hamon. © dpa

Paris. Es sind schwere Tage für Meinungsforscher. Hatten sie bei den Vorwahlen der französischen Sozialisten nicht ein Duell zwischen Ex-Premierminister Manuel Valls und dem früheren Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg vorausgesagt? Benoît Hamon wurde höchstens die Rolle des Königsmachers auf dem dritten Platz eingeräumt - nun aber geht der 49-jährige frühere Erziehungsminister und Vertreter der Parteilinken als Favorit in die zweite Runde am nächsten Sonntag.

Gut 36 Prozent der Stimmen und damit fünf Prozentpunkte mehr als der Zweitplatzierte Valls holte er im ersten Durchgang am vergangenen Sonntag. Da Montebourg, der auf knapp 18 Prozent kam, seine Anhänger noch am Wahlabend zur Unterstützung von Hamon aufrief, stehen dessen Gewinnchancen gut. Valls wird hingegen in die Außenseiter- und Angreiferrolle abgedrängt, auch wenn er über mehr Erfahrung und Charisma verfügt. Da er als einziger der sieben Kandidaten die gemeinsame Bilanz mit Präsident François Hollande verteidigt hatte und in seinem Programm Kontinuität verspricht, lässt sich das Ergebnis auch als Klatsche für die Regierung lesen. Dasselbe gilt für die schwache Beteiligung von rund 1,5 Millionen Wählern - gegenüber 4,3 Millionen bei den Vorwahlen der Republikaner im November und 2,7 Millionen Menschen, die sich bei der Kandidatenkür der Sozialisten vor fünf Jahren beteiligt und damals mehrheitlich für Hollande gestimmt hatten.

Hollande extrem unbeliebt

Doch der Hoffnungsträger von einst ist zum unbeliebtesten Präsidenten der vergangenen Jahrzehnte geworden. Zuletzt war er sogar im eigenen Lager so umstritten, dass er auf die Bewerbung um eine weitere Amtszeit verzichtete. Allerdings sprach er sich für keinen der Kandidaten aus, auch nicht für Valls.

Dabei wäre Hamons mögliche Nominierung ein Affront gegen Hollande. Sie würde nicht nur einen Bruch mit seiner Politik und einen Linksruck für die Partei bedeuten, sondern sie an die Zerreißprobe bringen. Valls selbst hatte noch zu seiner Zeit als Regierungschef von "zwei unvereinbaren Linken" innerhalb der Sozialistischen Partei gesprochen - einer reformorientierten Strömung, der er angehöre, sowie einer "unverantwortlichen und illusorischen", die Reformprojekte blockiere und eine Politik auf Pump verspreche. Es handle sich fortan um eine "Wahl zwischen der sicheren Niederlage und dem möglichen Sieg, zwischen den unrealisierbaren Versprechen und einer glaubwürdigen Linken, die Verantwortung annimmt", rief der 54-Jährige am Sonntagabend in gewohnt kämpferischer Haltung. Er sei erschüttert, fügte Valls gestern hinzu, dass Hamon in seiner Rede den Chef der britischen Labour-Partei Jeremy Corbyn sowie die spanische Bewegung Podemos zitiert habe, damit stehe er für eine Linke, die "lieber in der Opposition bleibt".

Der Ex-Erziehungsminister wird unter anderem dafür kritisiert, dass er die "bedingungslose" Verringerung der Arbeitszeit vorschlägt. Auch fordert er die Rücknahme der jüngsten Maßnahmen zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes und kritisiert den anhaltenden Ausnahmezustand Frankreichs. Dass er sich gemeinsam mit Montebourg als Kabinettsmitglieder gegen die unternehmerfreundliche Politik von Valls und Hollande gestellt hatte, kostete beide ihre Ministerposten.

Die Vorwahl bringt daher die Krise der Partei voll zum Vorschein, durch die sie bei der Präsidentschaftswahl im April und Mai in die Bedeutungslosigkeit abdriften könnte. Ihr droht ein enttäuschender fünfter Platz, hinter den Republikanern, der Front-National-Chefin Marine Le Pen, dem Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon sowie dem liberalen Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, der mit seiner eigenen Partei "En marche!" ("In Bewegung!") antritt.