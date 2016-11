Selbst Deutschland hinkt seinen Zielen noch hinterher

Beim Weltklimagipfel im marokkanischen Marrakesch diskutieren die Staaten darüber, wie die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad begrenzt werden kann. So ist es 2015 in Paris vereinbart worden - aber der Weg dahin ist noch weit.

Wörter mit Leben füllen - darum geht es jetzt in Marrakesch auf dem 22. Weltklimagipfel. Das findet auch Mojib Latif (Bild), der Leiter des Forschungsbereichs Ozeanzirkulation und Klimadynamik am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, der sagt: "Paris war nur der Startschuss." Nun sei es in Marrakesch wichtig, den Vorsatz auch realisierbar zu machen.

Die Hauptaufgabe bestehe darin, dass jedes Land wissen müsse, was es dazu beisteuern kann, die drohende Erwärmung der Erde zu bekämpfen. Das scheint schwierig zu sein. Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) scheiterte gestern damit, die Bundesregierung hinter ihren Klimaschutzplan zu bringen - mit dem sie kommende Woche nach Marrakesch reisen wollte.

Ursachen der Erderwärmung Vor allem Wasserdampf und Kohlendioxid sorgen schon lange dafür, dass es auf der Erde im Schnitt 15 Grad Celsius warm ist. Dampf und Treibhausgase in der Atmosphäre lassen wie Glas im Treibhaus Sonnenstrahlen bis zum Boden durch. Die von der Erde reflektierten Infrarotstrahlen nehmen sie jedoch auf und erwärmen die Luft somit. Ohne diesen natürlichen Treibhauseffekt wäre es minus 18 Grad kalt. Seit der bereits Ende des 18. Jahrhunderts beginnenden Industrialisierung produziert der Mensch jedoch zunehmend mehr Kohlendioxid und andere Treibhausgase, als die Natur wieder aufnehmen kann. Dieser zusätzliche menschengemachte Treibhauseffekt hat die Luft nach neuesten Daten schon um rund 0,9 Grad erwärmt und führt so dazu, dass sich das Klima auf der Erde wandelt. dpa

"Jedes Land muss sich jetzt an die Nase fassen und seine Konzepte verschärfen", sagt Latif zu den Verhandlungen sowohl auf nationaler als natürlich auch auf internationaler Ebene während der Konferenz in Marrakesch.

Von dem Gipfel dort den großen Durchbruch zu erwarten, hält Latif für blauäugig: "Es geht dort um Verfahrensfragen. Da ist es völlig ausgeschlossen, dass danach schon etwas grundlegend geändert wird."

Schnelle Ergebnisse bleiben aus

Jahrzehnte würde es dauern, wenn am heutigen Tage jegliche Treibhausgasproduktion eingestellt würde. Kohlendioxid (CO²) halte sich zu lange in der Atmosphäre, um schnelle Ergebnisse zu erreichen.

Dazu kommt, dass China sich in Paris hatte zubilligen lassen, seinen CO²-Ausstoß bis 2030 zu erhöhen. Und genau so wenig schafft es Deutschland, in drei großen Bereichen voranzukommen: bei Kohle, Verkehr und Landwirtschaft. "Und deshalb stagnieren wir auch beim CO²-Ausstoß", ist sich Latif sicher. Das selbst gesteckte Ziel der Regierung, 40 Prozent weniger Emissionen bis 2020 - im Vergleich mit 1990 - zu erreichen, sei deshalb kaum noch denkbar. "Bei Ankündigungen sind die Politiker groß, aber wenn sie etwas tun müssen, dann versagen sie", kritisiert Latif.

"Wir leben in einer ökonomischen Welt, und ohne einen Preis wird sich deshalb nichts ändern." Heißt konkret: Ein Geländewagen dürfte doppelt so teuer werden wie ein Elektroauto. So könnten die Bürger animiert werden, tatsächlich Konsequenzen zu ziehen. Aus freien Stücken werde so etwas schließlich nicht passieren. "Umweltbelastung ist bis heute überhaupt nicht in den Preisen integriert", sagt Latif.

Und auch bei der Klimaschutzvereinbarung von Paris sei nichts verbindlich - jedes Land kann sich ganz einfach umentscheiden, doch nicht mit von der Partie im Kampf gegen die Erderwärmung zu sein. 2011 etwa hat sich Kanada aus dem Kyoto-Protokoll, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, verabschiedet. "Was sollen sie denn auch machen? Die Länder können ja nicht Krieg führen gegen ein Land, das nicht mitmachen will", erklärt Latif. Gegenseitiges Vertrauen sei daher maßgeblich.

Bringschuld der Industrieländer

Vertrauen auch im Bezug auf die Finanzen. Etwa 90 Milliarden Euro sollen die Industrieländer den Entwicklungsländern jährlich von 2020 bis 2025 bereitstellen. Dass es ohne deren Hilfe nicht möglich ist, die Klimaziele zu erreichen, haben sie anerkannt. "Es darf jetzt aber nicht mit der Entwicklungshilfe gegengerechnet werden", warnt Latif - und auch zur Schaffung einer nachhaltigen Wirtschaft brauchen diese Länder die Unterstützung der finanzstarken Staaten.

China, USA und Indien sind die Top drei der Erdverschmutzer im World Global Atlas, dem weltweiten Kohlenstoff-Atlas, und die zusätzliche finanzielle Belastung erschwert nicht nur ihnen die Umsetzung der eigenen Pläne.

Erst bei der 21. Welt-Klimakonferenz 2015 in Paris haben es die Delegierten geschafft, einen Vertrag aufzusetzen. Immer wieder stellten Staaten den Klimawandel in Frage. Grund dafür: Eigennutz. "Meistens betraf es die Staaten, die viele Rohstoffe haben. Wie zum Beispiel das Öl-Land Saudi-Arabien", erklärt Latif.

Beim Thema Bringschuld klaffen die Meinungen auseinander. Es herrsche eine historische Verantwortung der alten Industrieländer. "USA hat in den letzten Jahren am meisten verbraucht - und muss deshalb auch in den Augen anderer Länder mehr dagegen steuern. Auf der anderen Seite sind die CO²-Ausstöße von China momentan höher, so dass die USA sagten, dieser Staat muss mehr tun", sagt Latif.

Nicht nur Industrie und Politik können gegen den Klimawandel steuern. Auch 67 Prozent der Bürger (im globalen Mittel) sehen nach Angaben des US-Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center ein, dass sie ihre Lebensumstände ändern müssten. Dass sie dafür aber mehr ausgeben würden, bezweifelt Latif stark. Weltweit glaubten ohnehin nur 22 Prozent, Technologie könne die Erderwärmung stoppen.