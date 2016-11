Seelsorge auch für Muslime

Mustafa Cimsit betreut rund 100 muslimische Gefangenge. © Cimsit

Frankfurt/Hettenleidelheim. Der Glaube hört nicht hinter den Gefängnismauern auf. Doch während christliche Seelsorge in Justiz-Vollzugsanstalten selbstverständlich ist, gibt es für Muslime nur selten Möglichkeiten, sich über ihren Glauben auszutauschen. "Wenn ein Häftling in der Isolation Antworten auf seine Probleme in der Religion sucht, und es keinen muslimischen Seelsorger gibt, spricht er mit seinen Mitgefangenen. Da besteht die Gefahr, dass er radikales Gedankengut übernimmt", sagt Mustafa Cimsit. Der Islamwissenschaftler aus Hettenleidelheim in der Pfalz arbeitet hauptberuflich als muslimischer Seelsorger in Frankfurt. Bei der Deutschen Islamkonferenz in Berlin zur muslimischen Seelsorge in staatlichen Einrichtungen schildert er heute seine Erfahrungen aus fünf Jahren Arbeit in zwei Justizvollzugsanstalten.

Religion gibt Kraft

Rund 100 Gefangene betreut Cimsit nach eigenen Angaben derzeit. Auf Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch oder Türkisch spricht Cimsit einzeln oder in Gruppen mit den Gefangenen und leitet freitags einen Gottesdienst. Die Motivation der Häftlinge zu einem Gespräch sind nach Cimsits Erfahrungen ganz unterschiedlich: "Für manche ist die Religion ein Anker und gibt ihnen Kraft und Hoffnung, die Zeit im Gefängnis zu überdauern. Andere sehen die Religion eher als Gesprächsrahmen und wollen über Themen wie familiäre Verantwortung, den Sinn des Lebens oder über Freiheit sprechen. "

Seit fünf Jahren arbeitet Mustafa Cimsit hauptberuflich als Seelsorger in der Untersuchungshaft und im Strafvollzug. Cimsit ist Vorsitzender der Schura Rheinland-Pfalz. Die Schura ist ein muslimischer Verband und sieht sich in einer Vermittlerfunktion zwischen Muslimen, Nicht-Muslimen und der Politik. Derzeit promoviert der Islamwissenschaftler über das Thema Seelsorge. jwd

So unterschiedlich wie die Themen sind auch die Einstellungen der Insassen. Denn die verschiedenen Strömungen innerhalb des Islams sorgen immer wieder für Kontroversen, auch zwischen dem Seelsorger und den Häftlingen. Einmal sei ein Gefangener aus dem Gottesdienst gegangen und habe gesagt, dass dieser nicht seinem Glauben entspreche, erzählt Cimsit. "Ich versuche bei einem solchen theologischen Streit, Argumente und Belege in der Wissenschaft für meine Ansicht zu sammeln", sagt der 44-Jährige. Bisher hätten sich so alle Streitpunkte klären lassen, sagt Cimsit. Radikale Muslime gebe es aber auch unter den Insassen, die er in der Untersuchungshaft und im Strafvollzug kennengelernt habe. Diese würden teilweise die mangelnde Betreuung durch Geistliche für sich nutzen.

Denn momentan sind die muslimischen Seelsorger den katholischen und evangelischen Kollegen nicht gleichgestellt. "In Hessen werden muslimische Seelsorger nur als ,religiöse Betreuer' bezeichnet, ihre Befugnisse gehen weniger weit als die der christlichen Seelsorger", sagt Cimsit. Diese Ungleichheit würden Radikale teilweise dazu nutzen, um eine negative Stimmung zu verbreiten. "Radikale sagen dann, dass Nichtmuslime den Islam nicht als gleichwertig akzeptieren würden, da sie nicht den Begriff ,Seelsorger' verwenden", berichtet Cimsit. Auch ist Cimsit nach eigenen Angaben der einzige hauptberufliche muslimische Seelsorger in Gefängnissen in Deutschland. Vergleichbare Stellen in anderen Städten kennt er nicht.

Bildung als Schlüssel

Von der Tagung der Deutschen Islamkonferenz heute in Berlin erhofft Cimsit sich langfristig eine Gleichstellung der muslimischen Seelsorger. Neben der Schließung der Betreuungslücken sieht er den Schlüssel zum Verhindern von radikalen Tendenzen in der religiösen Bildung. "In den Gruppengesprächen unterhalten wir uns auch über die Grundlagen der Religion, die manche der Insassen kaum kennen. Wenn jemand dann statt durch einen Imam durch einen Radikalen zu seinem Glauben findet, kann er sich dadurch beeinflussen lassen", sagt Cimsit.

Zwar könnte man Radikalisierung nicht völlig verhindern. "Aber religiöse Aufklärung durch einen Seelsorger könnte die Situation auch in anderen Gefängnissen verbessern", sagt Cimsit.