„Seehofers Anbiederung   hat sich nicht ausgezahlt“

Karl-Rudolf Korte wurde am 15. November 1958 in Hagen (Nordrhein-Westfalen) geboren. Er lebt seit 15 Jahren in Worms.

Nach seinem Studium in Mainz und Tübingen promovierte er 1988 in Mainz in Politikwissenschaft. Seine Habilitation erfolgte 1997 an der Universität München.

Seit 2003 ist er Professor an der Universität Duisburg-Essen mit den Schwerpunkten Politisches System der Bundesrepublik Deutschland und moderne Staatstheorien. 2006 gründete er die NRW School of Goverance. Dort ist er auch Direktor.

Korte, dessen Schwerpunkt die Innenpolitik ist, tritt oft als Experte im Fernsehen auf.