Sechs Bieter mit konkretem Interesse

Mainz. Die gute Nachricht ist: Im zweiten Verkaufsverfahren gibt es sechs Angebote für den Kauf des Regionalflughafens Hahn im Hunsrück. Das sind doppelt so viele wie im gescheiterten ersten Versuch, und diesmal haben auch alle sechs die als Sicherheitsleistung geforderten 250 000 Euro bereits auf ein Notaranderkonto überwiesen. Die schlechte Nachricht aber ist: Der Verkauf des defizitären Regionalflughafens ist auch damit noch immer nicht in trockenen Tüchern.

Flugbetrieb soll weitergehen

Der erneut mit dem Verkauf beauftragte Innenminister Roger Lewentz (SPD) und sein mittlerweile zusätzlich angeheuerter Berater Martin Jonas zogen gestern in Mainz eine erste Bilanz nach Ablauf der Abgabefrist für verbindliche Kaufangebote vom vergangenen Freitag. Danach sind von den ursprünglich 13 Bietern des zweiten Verkaufsversuchs sechs verblieben, die ein konkretes Vertragsangebot vorgelegt haben.

Die Angebote Sechs Bieter sind nach Angaben der Beratungsfirma Warth & Klein Grant Thornton noch im Rennen um den Kauf des Flughafens Hahn. Das Unternehmen berät die die rheinland-pfälzische Landesregierung.

Warth & Klein Grant Thornton noch im Rennen um den Kauf des Flughafens Hahn. Das Unternehmen berät die die rheinland-pfälzische Landesregierung. Alle Konzepte sehen vor, dass der Flugbetrieb aufrechterhalten wird.

aufrechterhalten wird. Alle haben konkrete Angebote gemacht und eine Sicherheitsleistung von 250 000 Euro hinterlegt.

gemacht und eine von 250 000 Euro hinterlegt. Für den Zuschlag benötigt die Landesregierung noch einige Tage Zeit. Die Erwartung sei ein Kaufvertrag vor Jahresende.

benötigt die Landesregierung noch einige Tage Zeit. Die Erwartung sei ein vor Jahresende. Der Flughafen gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, zum kleinen Teil Hessen. (kn)

Lewentz zeigte sich erfreut, zumal alle sechs den Flugbetrieb am Hahn fortführen wollen. Die Kaufinteressenten haben von dem Angebot Gebrauch gemacht, Unterlagen einzusehen und sich umfassend über die Gegebenheiten informieren zu lassen, versicherte auch Jonas von der Beratungsfirma Warth & Klein. Er ist zusammen mit Lewentz und dessen Staatssekretär Randolph Stich federführend bei dem Verkaufsprozess. Die im ersten Verfahren beteiligte KPMG wird Jonas aber weiter "zuarbeiten", wie es hieß.

Wer die sechs Bieter sind, wollten Lewentz und Jonas noch nicht sagen, weil die eingereichten Unterlagen jetzt erst einmal gründlich geprüft werden sollen. Schließlich will das Land nicht noch einmal so eine Pleite wie beim ersten Verkaufsversuch erleben, bei dem sich der als Käufer ausgewählte chinesische Investor als unseriös entpuppt hatte. Wegen der drohenden Zahlungsunfähigkeit des Regionalflughafens ist aber ein gewisser Zeitdruck da: Die vorhandenen Mittel am Hahn reichen nach Angaben von Aufsichtsratschef Salvatore Barbaro nur noch bis Mitte November.

Danach könnte die erste Tranche des mit maximal 34 Millionen Euro ausgestatteten Gesellschafterdarlehens des Landes Rheinland-Pfalz ausgezahlt werden. Voraussetzung: Es besteht eine positive Prognose zur Fortführung des Flugbetriebs. Ist dies nicht der Fall, wäre die Kreditauszahlung ein Zeichen von Insolvenzverschleppung - und damit strafbar. Lewentz und Jonas sind aber zuversichtlich, dass bis dahin die interne Prüfung auf den Gehalt der Angebote abgeschlossen ist, auch wenn das noch ein mühsamer Weg sei.

Die reinen Kaufpreise sagen nämlich wenig aus, da die Bieter verschiedene Bedingungen stellen und auf die Beihilfe des Landes in Millionenhöhe hoffen. Erst nach dieser Prüfung aber kann entschieden werden, mit wem konkrete Verkaufsverhandlungen geführt werden können. Lewentz und Jonas räumten ein, dass unter den sechs Bietern bekannte und unbekannte Namen sind. Alle hätten jedoch mindestens einen mit Flugerfahrung ausgestatteten Partner.

Abschluss vor Jahresende

Die Verkaufsverhandlungen, die das Land diesmal mit mehr als einem Bieter parallel führen will, sollen dann möglichst noch vor dem Jahresende abgeschlossen werden. Danach wird es noch einige Wochen dauern, bis mit der EU-Kommission die ausgehandelten Beihilfen der Landesregierung abgeklärt und genehmigt sind. Vor dem Frühjahr erwarten Lewentz und Jonas daher keinen Vollzug des Verkaufs. Vor den gestern angekündigten vier Ryanair-Flügen täglich ab Frankfurt haben sie aber keine Angst. Schließlich sei der Vertrag mit der Billig-Airline am Hahn gerade erst für fünf Jahre erneuert worden.