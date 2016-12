Schwarz und grün: In Hessen passt’s

Wiesbaden. Nach fast drei Jahren Schwarz-Grün auf Landesebene ist die Harmonie zwischen den beiden Regierungsparteien in Hessen weiter ungebrochen. Nicht einmal die konträren Ansichten zum Thema Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer im Asylrecht und die dadurch erzwungene Enthaltung im Bundesrat vermögen dem Koalitionsklima in Wiesbaden ernsthaft etwas anzuhaben. Dasselbe gilt zumindest bislang für das streitträchtige Thema Frankfurter Flughafen.

Doch das Beispiel Frankfurt am Main könnte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und seinem Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) eine Warnung sein: In der größten hessischen Stadt haben CDU und Grüne zehn Jahre lang einträchtig miteinander regiert. Doch bei der Kommunalwahl am 6. März honoriert das der Wähler nicht: Schwarz und Grün verlieren überraschend die Mehrheit im Römer.

Nicht mehr ungewöhnlich

Grund ist der Einzug der AfD ins Stadtparlament, der auch in anderen Kommunen bisherige Koalitionen die Mehrheit kostet. Die landesweiten Umfragen fallen im Lauf des Jahres unterschiedlich aus: Mal reicht es zur Fortsetzung für Schwarz-Grün, mal nicht.

Doch bis zur nächsten Landtagswahl ist noch mehr als ein Jahr Zeit. Selbst wenn CDU und Grüne bis dahin wieder mehr auf ihre Eigenständigkeit setzen: Niemand bezweifelt, dass das inzwischen gar nicht mehr so ungewöhnliche Bündnis im Wiesbadener Landtag hält. Schließlich macht es 2016 erstmals in einem anderen Flächenland Schule: In Baden-Württemberg bilden Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Thomas Strobl (CDU) ebenfalls eine Koalition, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen: Grün-Schwarz. Tarek Al-Wazir bestreitet nicht, dass er davor in telefonischem Kontakt zu Kretschmann stand.

In Hessen meistern beide Parteien eine wirklich große Herausforderung zusammen: Die Flüchtlingskrise ist nach dem Zustrom von rund 85 000 Hilfesuchenden 2015 inzwischen kein großes Thema mehr. Der gemeinsam mit der oppositionellen SPD beschlossene Aktionsplan für Flüchtlinge und gesellschaftlichen Zusammenhalt wirkt, Notunterkünfte sind geschlossen, eine Reihe von Aufnahmezentren werden nur noch in Reserve vorgehalten, und der Folgeplan für 2017 liegt vor. Beim Landesjubiläum 70 Jahre Hessen erinnert Bouffier an die Aufnahme einer Million Vertriebener in Hessen nach dem Krieg und wendet sich gegen Zweifel an der Integration der Flüchtlinge heute.

Dass die Koalitionsarbeit so geräuschlos und wenig streithaft verläuft, ist zu einem Gutteil dem guten persönlichen Vertrauensverhältnis von Bouffier und Al-Wazir zu verdanken. Auch bei der Halbzeitbilanz der Landesregierung im Sommer stellen das beide Politiker mit demonstrativen gemeinsamen Besuchen auf einem Ökobauernhof und der Anti-Salafismus-Beratung in einer Haftanstalt wieder demonstrativ zur Schau. "Kuschelkurs mit Hühnerstreicheln" spottet Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD).

Bei der Einstufung von Tunesien, Algerien und Marokko zu sicheren Herkunftsländern einigen sich die Regierungsparteien nicht. Die CDU ist wie der Bundesinnenminister dafür, die Grünen lehnen es wie die Bundespartei ab. Bouffier rät gelassen, das Thema nicht zu hoch zu hängen. Beim Frankfurter Flughafen führen beide Koalitionspartner die Lärmpausen einträchtig in den Regelbetrieb über. Und über die von Al-Wazir präsentierte Lärmobergrenze wird mit Flughafenbetreiber Fraport verhandelt. Bei den Starts und Landungen des Billigfliegers Ryanair in Frankfurt brechen Gegensätze zwischen CDU und Grünen auf, doch Wirtschaftsminister Al-Wazir entschärft sie mit dem Streichen des von Fraport gewünschten Sonderrabatts ein wenig. Indes droht die Lufthansa jetzt mit einer Klage gegen verbleibende Vergünstigungen.

RWE könnte einlenken

Kurz vor dem Jahresende noch eine gute Nachricht für das Land: Der Energiekonzern RWE stellt die Rücknahme seiner Klage auf 235 Millionen Euro Entschädigung für die Rechtsfehler bei der Stilllegung des Atomkraftwerks Biblis 2011 in Aussicht. Schwarz-Grün atmet auf, doch die Opposition verweist auf rund drei Millionen Euro Kosten, die dem Land schon an Gerichts- und Anwaltskosten entstanden sind.

Den NSU-Untersuchungsausschuss wird das Thema nicht mehr beschäftigen: Er hat seine Arbeit im Frühjahr abgeschlossen - mit gegensätzlichen Berichten von Regierung und Opposition.