London (dpa) - Mit "Last Christmas" setzte George Michael einen Hit, der seit fast vier Jahrzehnten regelmäßig zu ‎den Feiertagen ertönt. Jetzt ist der Sänger zu Weihnachten überraschend gestorben. Der 53-Jährige sei zu Hause friedlich eingeschlafen, berichtete die Agentur PA. Der Sänger und Komponist lebte zuletzt in Highgate bei London. Die Polizei geht bislang von einem ungeklärten ‎Todesfall aus, sieht aber keine verdächtigen Umstände. Die Leiche soll aber obduziert werden. Musiker äußerten sich in den sozialen Medien tief bestürzt. Elton John schrieb auf Instagram, er habe ‎einen geliebten Freund und einen brillanten Künstler verloren.

Zum Thema Sänger George Michael gestorben