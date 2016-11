Salafistische Szene auch in Mannheim aktiv

Vom bundesweiten Vorgehen gegen Salafisten sind auch einige ihrer Unterstützer in Mannheim betroffen. Wie ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums dieser Zeitung sagte, wurden "einer Personenzahl im zweistelligen Bereich" Verfügungen übergeben, dass sie nicht mehr für die nunmehr verbotene Bewegung "Die Wahre Religion" werben dürften. Ob in der Quadratestadt auch Häuser durchsucht, Propagandamaterialien beschlagnahmt und Konten stillgelegt wurden, konnte der Stuttgarter Ministeriumssprecher zunächst noch nicht sagen. Auch von der Mannheimer Polizei waren hierzu keine Auskünfte zu erhalten.

Salafisten haben in der Mannheimer Innenstadt wiederholt mit Infoständen und Koran-Verteilaktionen für "Die wahre Religion" geworben. Daran war der Chef der Bewegung, Ibrahim Abou-Nagie aus Köln, mehrfach beteiligt. Bei diesen Aktionen kam es auch vereinzelt zu gewaltsamen Zusammenstößen: in einem Fall mit militanten Kurden, in einem anderen mit rechtsextremen Hooligans.

Prediger aus Köln verletzt

Abou-Nagie ist derzeit auch Teil eines Verfahrens vor dem Mannheimer Amtsgericht - als Opfer und als Zeuge. Angeklagt sind zwei Kurden, weil sie den Salafisten im Juli 2015 in der Mannheimer Innenstadt angegriffen und zusammengeschlagen haben sollen. Abou-Nagie war an dem Tag wegen einer Koran-Verteilaktion des Programms "Lies!" in Mannheim, auf dem Weg zurück zum Auto soll er zusammen mit zwei Begleitern dann laut Staatsanwaltschaft von einer kurdischen Gruppe angegriffen worden sein.

Der Kölner Salafisten-Prediger trug mehrere Verletzungen davon und kann sich an den Vorfall nicht mehr erinnern - das sagte er jedenfalls zum Prozessauftakt am Amtsgericht im September. Auf Antrag der Verteidigung wurde sein Handy beschlagnahmt, es ging darum, ob er Bilder der Tat zugesendet bekommen hatte. Die Auswertung des Smartphones blieb laut Staatsanwaltschaft aber ohne Ergebnis. Der Prozess wird von schwerbewaffneten Polizisten bewacht, offenbar ist die Sorge groß, dass es im Gericht zu weiteren Auseinandersetzungen kommen könnte. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 1. Dezember vorgesehen, die nächsten Zeugen sind allerdings erst für den 22. Dezember geladen.

Aktivitäten oft im Internet

Für Infostände mit salafistischen Tendenzen in der Innenstadt soll der "Islamische Arbeiterverein Mannheim" verantwortlich gewesen sein. Er betreibt das Omar-Al-Faruq-Center in der Neckarstadt West. Seitens der dort ansässigen Moschee hat man sich allerdings in der Vergangenheit schon mehrfach vom Salafismus distanziert.

Die Strategie der Salafisten konzentriert sich allerdings vor allem auf das Internet: Mit Videos auf der Internet-Plattform YouTube rekrutieren die Fanatiker neue Anhänger für ihre im 18. Jahrhundert entstandene Ideologie.

Die Radikalen sind in den großen Moscheegemeinden in Deutschland, in denen ausgebildete Theologen hauptamtlich arbeiten, in aller Regel unerwünscht. Um für ihre extremistische Ideologie zu werben, bevorzugen Salafisten deshalb neben sozialen Netzwerken eher freie Hinterhofmoscheen.