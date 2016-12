Rülke lobt die Kooperation mit der SPD

Hans-Ulrich Rülke in Aktion (hier im Februar in Ulm beim Wahlkampf): Der früher als "Haudrauf" bekannte Politiker tritt nun deutlich moderater auf. © dpa

Stuttgart. Ein überdurchschnittliches Ergebnis erwartet FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke für seine Partei bei der Bundestagswahl 2017 in Baden-Württemberg. Acht Prozent strebt die Parteispitze an. "Wenn wir bundesweit über fünf Prozent kommen wollen, müssen wir im Land um den Dreh herum liegen", sagt Rülke im Gespräch mit dieser Redaktion. Er hält die ehrgeizige Marke für realistisch. Acht Prozent seien vor der Landtagswahl das Ziel gewesen, und das sei mit 8,3 Prozent auch eingelöst worden.

Als Garant des FDP-Erfolgs im Südwesten ist Rülke jetzt eng eingebunden in die Vorbereitung der Bundestagswahl. Der 55-Jährige betreut federführend das Programmkapitel Wirtschaft und Finanzen, für die Liberalen traditionell ein programmatisches Herzstück. Eine plakative Überschrift hat er schon. "Politik, die rechnen kann", schlägt er vor. Die große Koalition in Berlin denke "nur ans Verteilen" und stelle so "ihre Schwachstellen auf dem Präsentierteller" dar. Denn erst müsse erwirtschaftet werden, was die Politik verteilen möchte.

"Kein Neidwahlkampf"

Hans-Ulrich Rülke Im Jahr 2006 kam Hans-Ulrich Rülke in den baden-württembergischen Landtag, schon drei Jahre später wurde er Vorsitzender der FDP-Fraktion. Nachdem die Liberalen 2011 in die Opposition mussten, wurde Rülke ein scharfer, manchmal polemischer Kritiker von Grün-Rot. Seit die CDU mit den Grünen die Regierung stellt, hat er sich auf die Christdemokraten eingeschossen. In der Südwest-FDP teilt sich Rülke die Macht mit dem Europaabgeordneten und Parteichef Michael Theurer. Rülke ist gelernter Lehrer und wohnt in Pforzheim. Der 55-Jährige ist verheiratet und hat drei Kinder. pre

Auf Distanz zu den großen Parteien geht Rülke in der Rentenpolitik: "Die FDP macht nicht mit bei einem Neidwahlkampf." Da die gesetzliche Altersvorsorge durch die demografische Entwicklung unter Druck kommt und die private Vorsorge wegen der Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank nicht mehr funktioniere, seien neue "pragmatische Lösungen" notwendig. Rülke plädiert für einen Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge durch die Einführung eines Investivlohns: "Die Renditen im Mittelstand sind die klassische Möglichkeit, Geld zu verdienen." Dazu würde ein Teil des Arbeitslohns in eine Beteiligung am Unternehmen umgewandelt. Seiner Ansicht nach "wäre das wesentlich schlagkräftiger als die beiden anderen Säulen der Altersvorsorge".

Die Zeiten einer festen Partnerschaft mit der CDU sieht Rülke als überholt an. "Die CDU ist ein möglicher Koalitionspartner, aber nur, wenn sie CDU-Politik macht", betont er. Im Landtag haben die Liberalen zuletzt mehrfach mit der SPD gemeinsame Sache gemacht. Die Zusammenarbeit in der Opposition habe sich bewährt, findet er und verweist auf die Abstimmung über die Wahlleute für die Bundesversammlung kurz vor Weihnachten. Da haben beide Fraktionen mit ihrer gemeinsamen Liste jeweils eine Stimme mehr gewonnen, als vorher berechnet war. Beim grün-schwarzen Streit um die Abschiebung nach Afghanistan haben SPD und FDP eine Sondersitzung des Innenausschusses durchgesetzt. Gemeinsamkeiten mit der SPD sieht er auch in der Haushaltspolitik und in der Ablehnung von Studiengebühren für Ausländer, wie sie Grün-Schwarz plant. Grüne und CDU seien "weiter voneinander entfernt, als SPD und FDP".

Die Sozialdemokraten haben nach Rülkes Ansicht ihre politischen Möglichkeiten neu kalkuliert und dabei "erkannt, dass in Baden-Württemberg alle Wege zurück zur Macht nur über die FDP führen". Rechnerisch gebe es nur die Varianten Schwarz-Gelb-Rot oder Grün-Rot-Gelb. "Noch keinen Tag bereut" hat der Liberale seine schnelle Ablehnung einer Dreierkoalition von Grünen, SPD und FDP nach der Landtagswahl im März. "Wir hätten mitreden dürfen, bis der Ministerpräsident gewählt ist", glaubt er. Als abschreckendes Beispiel sieht er eine Dominanz der Grünen in der Koalition: "In grünen Ministerien haben Grüne das Sagen, in CDU-Ministerien auch." Er findet, Strobl "muss auf den Tisch hauen, sonst ist er als Innenminister eine lahme Ente".

Als "Haudrauf" hat sich Rülke in den letzten Jahren oft genug Gehör verschafft und sich selbst den Ruf des faktischen Oppositionsführers. Nun präsentiert er sich wieder moderater. "Ich gehe nicht mehr so oft an die Grenze des Zulässigen", beschreibt er seinen Imagewandel. Die FDP stoße inzwischen wieder auf größeres Interesse als nach dem Abschied aus dem Bundestag 2013: "Da waren wir politisch fast abgemeldet." Um überhaupt wahrgenommen zu werden, sei es notwendig gewesen, auch im Landtag "etwas zugespitzter aufzutreten". Aber er habe nie einen Ordnungsruf bekommen und nie eine Äußerung zurücknehmen müssen. Mittlerweile gehe in der Landespolitik "jeder davon aus, dass mit der FDP mittel- und langfristig zu rechnen ist".