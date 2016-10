Rückschlag im Kampf gegen Kinderlähmung

Abuja/Kabul/IslamabaD. Die fast vollständige Ausrottung der Krankheit Polio ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Neuzeit. Vor weniger als 20 Jahren waren weltweit noch 350 000 Kinder daran erkrankt - 2016 wurden bislang nur 27 Fälle von Kinderlähmung (Poliomyelitis) gezählt. Nach dem Willen der internationalen Gemeinschaft sollte es schon ab 2017 keine neuen Fälle mehr geben. Zuletzt traten nur noch in Afghanistan und Pakistan Neuerkrankungen auf. Aber kurz vor dem Ziel haben islamistische Terroristen in Nigeria der Initiative noch einmal einen Rückschlag verpasst.

Afrika galt seit fast zwei Jahren als Polio-frei. Doch in Gebieten im Nordosten von Nigeria, die bis vor kurzem noch unter der Kontrolle der Terrormiliz Boko Haram standen, sind seit August vier neue Fälle diagnostiziert worden. "Es ist eine wichtige Mahnung, dass die internationale Gemeinschaft es sich nicht erlauben kann, so kurz vor der Polio-Ausrottung nachlässig zu werden", erklärte Michel Zaffran, Polio-Direktor bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Weltweite Gefahr

Seither haben die WHO und ihre Partner im betroffenen nigerianischen Bundesstaat Borno und den angrenzenden Gebieten schon bis zu zehn Millionen Kinder geimpft. In der nächsten Phase sollen in Nigeria und den Nachbarstaaten Tschad, Niger und Kamerun bis zu 41 Millionen Kinder geimpft werden. Von den dazu nötigen 116 Millionen Dollar fehlen den Helfern allerdings noch 33 Millionen. "So lange auch nur ein Kind infiziert ist, sind Kinder in allen Ländern der Welt gefährdet", warnt die WHO. Wenn das Virus in nur einigen Regionen fortbestehe, könne das schon innerhalb von zehn Jahren zu 200 000 Neuerkrankungen führen. Kinderlähmung ist eine hoch ansteckende Virus-Erkrankung. Sie wird hauptsächlich durch Fäkalien übertragen und bedroht vor allem Kleinkinder. Eine von 200 Infektionen führt laut WHO zu dauerhaften Lähmungen. Bis zu zehn Prozent der gelähmten Kinder sterben. Ein Heilmittel gibt es nicht, nur eine Impfung bietet Schutz.

Aus dem Geschichtsbuch

In Europa ist Polio für die meisten Menschen eine Krankheit aus dem Geschichtsbuch. Viele wollen ihre Kinder nicht mehr schützen lassen. In Indien etwa, wo Polio erst seit 2011 Geschichte ist, sei die Lage komplett anders. "Eltern dort haben die Folgen der Krankheit noch selbst gesehen, sie können sich nicht vorstellen, wie jemand darauf verzichten könnte, sein Kind dagegen zu schützen", sagt Sona Bari, eine Sprecherin der Globalen Initiative zur Ausrottung von Polio.

Die große Schwierigkeit in Nigeria ist, dass dort Hunderttausende immer noch in Gebieten leben, die von Boko Haram kontrolliert werden oder die für Helfer zu gefährlich sind. Unter der Kontrolle der sunnitischen Fundamentalisten war auch die Gesundheitsversorgung zusammengebrochen. Rund 4,4 Millionen Menschen sind dort akut von Hunger bedroht. "Das Immunsystem der Kinder in der Region ist so geschwächt, dass sie extrem anfällig sind", sagt Bari.

Die WHO, das UN-Kinderhilfswerk Unicef, die amerikanische Seuchenkontrollbehörde (CDC) und die Hilfsorganisation Rotary International haben sich 1988 zusammengeschlossen, um Polio auszurotten. Zu 99 Prozent ist es vollbracht, aber das letzte Prozent sei am schwersten.