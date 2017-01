Rote Nelke und viele Küsschen

Wiesbaden. Rund 100 Freunde, Bekannte und Sympathisanten aus der linken Szene haben gestern das Verfahren vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht um die Jahrzehnte lange Beobachtung einer ehemaligen Lehrerin durch den hessischen Verfassungsschutz begleitet. Vor der Verhandlung gab es entsprechend eine rote Nelke, Süßigkeiten - und viele Küsschen.

Seit Jahren öffentliche Auftritte

Die 70-jährige Silvia Gingold tritt in der Friedensbewegung und im Kampf gegen Rechts seit vielen Jahren öffentlich auf. Im Visier des Verfassungsschutzes ist sie unter anderem wegen ihrer Nähe zur DKP. Erreichen will die zierliche Frau mit dem dunklen Kurzhaarschnitt und der randlosen Brille, dass die jahrelange Datensammlung und Speicherung des Verfassungsschutzes über ihre Aktivitäten von Anfang an rechtswidrig war und die Beobachtung eingestellt wird.

Auftrag und Grenzen des Verfassungsschutzes Der Verfassungsschutz beobachtet nur in Ausnahmen Einzelpersonen, in der Regel Personenzusammenschlüsse, die gegen die Kernelemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung verstoßen. Dabei geht es um Aktivitäten, die darauf abzielen, die Kernelemente unserer Demokratie einzuschränken, abzuschaffen oder einzuengen. Einzelpersonen würden nur bei einem Terrorverdacht ins Visier genommen. Grundsätzlich ist die Speicherung der Daten auf eine bestimmte Zeit begrenzt. Danach werden die erfassten Erkenntnisse vollständig gelöscht und sind auch nachträglich nicht mehr recherchierbar. Jeder Mensch hat das Recht, eine Auskunft über möglicherweise über ihn gespeicherte Daten beim Verfassungsschutz zu beantragen. Wenn eine Person dann den Eindruck hat, nicht richtig informiert worden zu sein, kann der Datenschutzbeauftragte mit voller Akteneinsicht eingeschaltet werden. lhe

So herzlich der Empfang durch die überwiegend gleichaltrigen Sympathisanten vor dem Prozess war, so emotional verlief dann das Verfahren. Mehrmals unterband der Vorsitzende Richter Hans-Herrmann Schild die Unmutsäußerungen von den bis zum letzten Stuhl gefüllten Zuschauerplätzen. Auch die mit lila Pullover, Jacke und Schal bekleidete Gingold hatte Mühe zu warten, bis sie eine emotionale persönliche Erklärung vortragen konnte, in der sie die "Bespitzelung" durch den Verfassungsschutz als "Skandal" geißelte. Kräftiger Applaus folgte.

Die 70-Jährige ist die Tochter des Widerstandskämpfers und Verfolgten des NS-Regimes, Peter Gingold. Dieser war jüdischer Emigrant, lange Zeit staatenlos und konnte nach seiner Rückkehr nach Deutschland als Kommunist mit seine Familie nur schwer Fuß fassen. Bis zu seinem Tod war Peter Gingold in der Friedensbewegung engagiert. Silvia Gingold rückte wegen ihres linken Engagements nach eigenen Angaben bereits als 17-Jährige ins Visier des Verfassungsschutzes und wurde 1975 aus dem Schuldienst entlassen.

Eine Entscheidung in dem Fall gab es nicht: Der Richter verwies den Fall zurück ans Verwaltungsgericht Kassel, wo die Frau bereits2013 eine Klage eingereicht hatte. Darin geht es um die umfängliche Einsicht und Löschung aller ihrer Daten beim Verfassungsschutz. Bild: dpa