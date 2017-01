Riesen-Laster, Riesen-Diskussionen: Gigaliner auch in der Region unterwegs

Die über 25 Meter langen Gigaliner dürfen nur auf bestimmten Autobahnen und Zubringerstraßen in Industrie- und Gewerbegebieten fahren. Unser Bild zeigt einen Lang-Lkw in Sindelfingen.

Nach fünfjährigem Testbetrieb dürfen seit Anfang dieser Woche die umstrittenen Lang-Lkw regulär auf bestimmten Strecken in Deutschland fahren. In der Region sind sie auf mehreren Autobahn-Abschnitten zugelassen.

Wo dürfen die Lang-Lkw in Deutschland fahren?

Die Lang-Lkw dürfen generell nur auf einem sogenannten "Positivnetz" fahren, das von den Ländern vorgeschlagen und vom Bundesverkehrsministerium in Berlin genehmigt wird. Es besteht aus 11 600 Kilometern, etwa 70 Prozent davon sind Autobahnen. Der Rest verteilt sich auf das sogenannte nachgeordnete Netz. Das sind in der Regel Zubringer zu Gewerbe- und Industriegebieten. Wohngebiete oder Innenstädte sind dagegen tabu. Die Gigaliner dürfen allenfalls Verteilzentren anfahren und nicht etwa den Einzelhandel direkt beliefern.

53 statt 34 Paletten: In den Lang-Lkw ist deutlich mehr Platz, sie dürfen aber nicht schwerer sein als herkömmliche Laster Gigaliner dürfen maximal 25,25 Meter lang sein und in Deutschland bis zu 40 (in Ausnahmefällen 44) Tonnen wiegen. In anderen Ländern sind zum Teil noch größere Fahrzeuge mit bis zu 60 Tonnen im Einsatz. Solche Riesen-Lkw soll es laut Bundesverkehrsministerium in Deutschland - mit Rücksicht auf die teils marode Verkehrsinfrastruktur - aber nicht geben. Ein 25 Meter langer Lkw fasst 53 Paletten, während ein herkömmlicher Lastwagen nur mit 34 Paletten beladen werden darf. Da das Gesamtgewicht jedoch bei 40 Tonnen limitiert ist, sind die Gigaliner vor allem für eine besonders großvolumige Fracht bestimmt, etwa für Kosmetikartikel oder Papierprodukte. Deshalb erwarten Experten, dass der Gigaliner-Anteil in Deutschland relativ gering bleibt und sich kaum oberhalb von einem Prozent aller Lkw bewegen wird.

Nehmen alle Bundesländer am Regelbetrieb teil?

Während des Feldversuchs hielten sich viele Bundesländer vor allem wegen großer Umweltbedenken noch zurück, weshalb der Deutsche Speditions- und Logistikverband immer wieder einen "Flickenteppich" beklagte. Mittlerweile nehmen aber 14 der 16 Bundesländer teil, Hessen hat beispielsweise fast sein gesamtes Autobahnnetz freigegeben. In Baden-Württemberg sind es dagegen nur fünf Autobahnabschnitte.

Zu den Verweigerern zählte lange Rheinland-Pfalz, vor wenigen Tagen meldete das Mainzer Verkehrsministerium aber doch mehrere Strecken an. Diese müssen vom Bund noch freigegeben werden. Das werde wahrscheinlich im Frühjahr der Fall sein, so Susanne Keeding, Sprecherin der Behörde.

Wie viele Lang-Lkw sind bereits unterwegs?

Laut der zuständigen Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) haben sich bislang 60 Unternehmen mit 161 Lang-Lkw angemeldet (Stand Mitte Dezember 2016). Sie dürfen ausschließlich auf dem Positivnetz unterwegs sein.

Was sollten Autofahrer beachten?

Beim Überholen der Lang-Lkw auf Autobahnen sieht der Automobilclub ADAC keine Probleme. "Auf Landstraßen sollte man aber besonders vorsichtig sein, da das Überholen deutlich länger dauert", empfiehlt Sprecher Andreas Hölzel. Im Zweifel also lieber einen mehrspurigen Abschnitt abwarten.

Gibt es Sicherheitsbedenken gegen die Lang-Lkw?

An jedem fünften tödlichen Verkehrsunfall in Deutschland ist schon heute ein Lkw beteiligt. In einer Forsa-Umfrage im vergangenen Sommer hatten sich aus diesem Grund drei Viertel der befragten Bundesbürger gegen die Riesenlaster ausgesprochen. Der Deutsche Speditions- und Logistikverband weist Sicherheitsbedenken aber zurück. Weil beim Lang-Lkw zusätzliche Achsen bremsten, könne der Bremsweg sogar kürzer sein als bei einem konventionellen Lkw.

Gelten besondere Regeln für die Gigaliner im Straßenverkehr?

Auf Autobahnen dürfen die Gigaliner laut Bundesverkehrsministerium gar nicht überholen, auf anderen Straßen nur Fahrzeuge, die nicht schneller als 25 Stundenkilometer fahren. Die Fahrer der Gigaliner benötigen keine spezielle Ausbildung, sie müssen aber mindestens fünf Jahre ohne Unterbrechung einen Lkw-Führerschein besitzen und fünf Jahre Berufserfahrung haben. Zudem müssen die Lang-Lkw über eine Kamera am Ende des Fahrzeugs, einen Abstandstempomaten und einen Spurhalteassistenten verfügen.

Welche Vorteile haben die Lang-Lkw?

Der Feldversuch des Bundesverkehrsministeriums hat ergeben, dass im Durchschnitt zwei Lang-Lkw-Fahrten etwas mehr als drei Fahrten mit konventionellen Lkw ersetzen. Das spare rund 25 Prozent an Sprit und reduziere entsprechend die umweltschädlichen CO2-Emissionen, heißt es in dem im Dezember vorgelegten Abschlussbericht. Susanne Keeding, Sprecherin des Verkehrsministeriums in Rheinland-Pfalz, sagt, dass die jetzt angemeldeten Strecken im Land gut 12 000 Lkw-Fahrten pro Jahr sparen würden - was rund 150 Tonnen CO2 entspreche.

Schaden die Lang-Lkw dem Güterverkehr der Bahn?

Kritiker wie die "Allianz pro Schiene" erwarten, dass durch die Verbilligung des Lkw-Verkehrs Güter von der Schiene auf die Straße abwandern. Im Endeffekt seien daher mehr und nicht weniger Lkw auf Deutschlands Straßen zu erwarten. Das Bundesverkehrsministerium weist das mit Bezug auf den abgeschlossenen Feldversuch zurück. Das Verkehrsministeriums in Stuttgart hat nun ein eigenes Gutachten in Auftrag gegeben, das eine vollständige Bilanzierung der Klimawirkungen leisten soll, also auch indirekte Effekte wie eine Verlagerung von Bahntransporten auf Lang-Lkw miteinbezieht. "Ergebnisse erwarten wir im Frühjahr", sagt Behördensprecherin Julia Pieper.

Welche Kritikpunkte gibt es sonst noch?

ADAC und die Gewerkschaft der Polizei befürchten, dass die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland für einen Regelbetrieb der Lang-Lkw noch nicht ausgelegt ist. Es fehlten entsprechende Stellplätze an der Autobahn, und die Nothalteplätze in Tunneln seien zu kurz.

Die Gigaliner sorgen gerade für Streit innerhalb der Bundesregierung. Warum?

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im SPD-geführten Bundesumweltministerium, hatte Anfang der Woche kritisiert, die Entscheidung von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), den Lang-Lkw in den Regelbetrieb gehen zu lassen, sei innerhalb der Bundesregierung nicht abgestimmt gewesen. Dabei seien die Auswirkungen auf Verkehr und Umwelt noch nicht ausreichend untersucht.

"Wir prüfen daher rechtliche Schritte gegen die von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt im Alleingang angeordnete Regelzulassung", sagte Dirk Flege, Geschäftsführer von Allianz pro Schiene. Das Verkehrsministerium weist die Kritik zurück.