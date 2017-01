Rheinland-Pfalz macht viel Müll

Mainz/Stuttgart/Wiesbaden. Nirgendwo werden so viel Haushaltsabfälle eingesammelt wie in Rheinland-Pfalz. Die Bewohner zeigen sich zudem besonders eifrig bei der Trennung des Mülls. Mehr als eine halbe Tonne (524 Kilogramm) sammelte jeder Rheinland-Pfälzer und lag damit knapp vor Niedersachsen mit 521 Kilo und dem Saarland mit 495 Kilo. Am wenigsten Haushaltsabfälle kamen in Sachsen mit 323 Kilo zusammen. Das geht aus Daten des neuen Statistischen Jahrbuches hervor. Diese jüngsten Zahlen stammen von 2014. Zu den Haushaltsabfällen zählen Hausmüll (Restmüll), Sperrmüll, Bioabfälle und Wertstoffe wie Papier, Plastik und Glas.

Baden-Württemberg im Mittelfeld

Baden-Württemberg lag mit 448 Kilogramm Haushaltsabfällen pro Einwohner bei dem bundesweiten Vergleich im Mittelfeld. Damit hat Baden-Württemberg eine bessere Abfallbilanz als Hessen mit 468 Kilogramm Haushaltsabfällen pro Person im Jahr 2014.

Auch ein Vergleich der Landkreise im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung spiegelt diese Reihenfolge wider: Während der rheinland-pfälzische Landkreis Bad Dürkheim mit 610 Kilogramm pro Einwohner vergleichsweise viel Müll produziert, hat der hessische Kreis Bergstraße mit 404 Kilogramm pro Person eine schlechtere Haushaltsabfallbilanz als der Neckar-Odenwald-Kreis in Baden-Württemberg (336 Kilo).

Beim Haus- und Sperrmüll liegt Rheinland-Pfalz mit 185 Kilogramm pro Einwohner zwar im Mittelfeld der Länder, hier ist Hamburg an der Spitze mit 284 Kilo. Platz eins belegt Rheinland-Pfalz jedoch bei Wertstoffen mit 173 Kilo pro Einwohner und Rang zwei bei Biomüll mit 160 Kilo pro Einwohner nach Niedersachsen (163 Kilo pro Kopf).

Eifrige Abfalltrenner

Bei insgesamt hohen Werten gelten die Rheinland-Pfälzer als besonders gewissenhaft, wenn es um das Trennen von Müll geht. Darauf deuten auch die vergleichsweise hohen Werte bei Biomüll und Wertstoffen hin, während die speziellen Abfälle in anderen Bundesländern oftmals in der normalen Hausmülltonne landen. "Die Rheinland-Pfälzer sind besonders eifrig, was die getrennte Sammlung von Abfällen betrifft", sagt Thomas Griese, der rheinland-pfälzische Umweltstaatssekretär. Der Grünen-Politiker sieht mehrere Gründe für den Spitzenplatz.

Seit Jahren weise Rheinland-Pfalz im Bundesvergleich sehr hohe Sammelmengen auf. Dies geht seiner Ansicht nach darauf zurück, dass Rheinland-Pfalz ein Flächenland mit wenigen großstädtischen Strukturen ist, aber auch aus dem Konsumverhalten der Bewohner und aus den Entsorgungsangeboten der Kommunen, die sich am Nutzer orientierten.

US-Soldaten verzerren Statistik

Das Statistische Landesamt in Bad Ems verweist darauf, dass die Länder beim Einsammeln von Müll sehr unterschiedlich organisiert sind. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die ostdeutschen Länder im Durchschnitt geringere Abfallmengen als die westdeutschen und die Stadtstaaten geringere Müllmengen als die flächenmäßig größeren Länder haben. Außerdem kann eine unterschiedliche hohe Zahl an Touristen nach Ansicht der Statistiker eine Rolle für Differenzen unter den Ländern ebenso spielen wie die US-Streitkräfte bei Kaiserslautern, die statistisch nicht als Einwohner gezählt werden.

Innerhalb von Rheinland-Pfalz gibt es ebenfalls deutliche Unterschiede: So hat Frankenthal 2014 mit 583 Kilogramm je Einwohner die meisten Haushaltsabfälle gehabt, die Landeshauptstadt Mainz mit 415 Kilo je Einwohner die wenigsten. Bei den Kreisen liegt Kaiserslautern mit knapp 804 Kilo je Einwohner vorn, am wenigsten sammelte der Rhein-Pfalz-Kreis mit rund 442 Kilo je Einwohner.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Rheinland-Pfalz geht nicht davon aus, dass allein der große Eifer der Bürger beim Müllsammeln zählt: "Die Unterschiede zwischen den Ländern sind wohl eher auf verschiedene Systeme beim Einsammeln der Abfallfraktionen und beim Erfassen der Zahlen zurückzuführen", teilte der Verband mit. Er der Umweltschutzverband pocht darauf, dass die Politik in der Europäischen Union stärker auf Vermeidung und Wiederverwendung ausgerichtet ist. (mit lrs)