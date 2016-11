Stuttgart. Damit in Terrorlagen eine höhere Zahl an Verletzten schnell versorgt werden kann, will das Land die medizinische Ausstattung in allen knapp 1200 Rettungswagen in Baden-Württemberg verbessern. "Wir leben in Zeiten, in denen es die abstrakte Gefahr eines Anschlags durch islamistische Terroristen gibt", sagte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dieser Zeitung. Die Sicherheitsbehörden würden zwar alles dafür tun, um solche Attacken zu verhindern - eine absolute Sicherheit gebe es aber nicht. "Deshalb sorgen wir bestmöglich vor."

Rettungsdienst und Katastrophenschutz im Südwesten erhalten daher künftig flächendeckend Systeme zum Abbinden von Blutungen oder auch blutstillende Medikamente. Das haben die Krankenkassen, die Hilfsorganisationen und das Stuttgarter Innenministerium beschlossen. So werden die von den Krankenkassen finanzierten rund 780 Einsatzfahrzeuge im Rettungsdienst und die etwa 400 vom Land finanzierten Fahrzeuge im Katastrophen- und Zivilschutz flächendeckend mit Tourniquets oder mit Hämostyptika ausgestattet. Tourniquets sind medizinische Hilfsmittel zum Abbinden von Blutungen, Hämostyptika sind Medikamente zur Blutstillung. Strobl: "Mit der verbesserten Ausstattung reagieren wir entschlossen auf die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen. Wir sind uns unserer Verantwortung in dieser schwierigen Lage bewusst." mis