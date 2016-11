Rangeleien im Richtungsstreit

Stuttgart. Immer neue Aufreger erschüttern die AfD in Baden-Württemberg. Gestern hat die Landtagsfraktion gegen ihr Mitglied Stefan Räpple (Bild) Sanktionen verhängt, sagt aber nicht welche. Auch im Hintergrund dieses Konflikts steht der harte Kampf zwischen bürgerlichem und nationalpatriotischem Flügel um Macht und Einfluss. Bei der Aufstellung der AfD-Liste für die Bundestagswahl am Wochenende in Kehl droht weiterer Streit.

Räpple hatte in der vergangenen Woche seinen Fraktionskollegen Stefan Herre im Landtag körperlich angegangen. Räpple habe ihn gegen die Wand gestoßen, bevor andere Abgeordnete dazwischengingen, schilderte Herre den Vorfall. Er warf Räpple "Aggressionen und Beleidigungen" vor. Zuvor hatte Räpple im Plenum Abgeordnete anderer Parteien als "Volksverräter" bezeichnet und sich dafür einen Ordnungsruf von Präsidentin Muhterem Aras (Grüne) eingehandelt.

"Die lautstarke Diskussion zwischen den Beteiligten nahm unangemessene Formen an", stellt der Fraktionsvorstand jetzt nach Anhörung der Beteiligten fest. Eine "tätliche Auseinandersetzung" habe es aber nicht gegeben. Es seien "angemessene geeignete Maßnahmen" gegen Räpple eingeleitet worden. Welche, lässt die Sprecherin offen.

AfD-Parteitag Bei der AfD in Baden-Württemberg sind am Samstag und Sonntag alle Mitglieder zum Parteitag eingeladen und dürfen die Kandidatenliste zur Bundestagswahl 2017 bestimmen. Es werden langwierige Wahlen erwartet. Eventuell sei sogar ein zweiter Parteitag notwendig. Die ersten zwölf Plätze gelten angesichts aktueller Umfragewerte von elf Prozent als relativ sicher. Selbst Insider wagen keine Prognose, wie der Machtkampf zwischen völkisch-nationalem und bürgerlich-konservativem Flügel ausgeht. Es ist der erste Parteitag, seit die Landtagsfraktion sich erst gespalten und dann wieder vereinigt hat. pre

Rechtsausleger in der Partei

Räpple gehört zum rechtsnationalen Flügel in der AfD und solidarisiert sich immer wieder mit dem wegen antisemitischer Äußerungen aus der Fraktion ausgeschlossenen Abgeordneten Wolfgang Gedeon. Als Beruf gibt er "zertifizierter Hypnose-Therapeut" an. Nach Presseberichten klagte er unlängst bei einem AfD-Treffen in Nürnberg, es sei "nicht mal mehr möglich zu fragen, ob sechs Millionen Juden in den KZ umgekommen sind oder es vielleicht nur viereinhalb Millionen waren".

Ausgerechnet in Räpples Wahlkreis findet der AfD-Parteitag in Kehl statt. Seit Wochen bereiten sich die beiden Flügel auf den Kampf um die Listenplätze vor. Gute Aussichten auf die Spitzenkandidatur hat Bundesvorstandsmitglied Alice Weidel. Die 38-Jährige gehört zum bürgerlich-konservativen Flügel um Parteichef Jörg Meuthen. Die frühere Investmentbankerin, die ihre Partei gerne in Talkshows präsentiert, lebt mit ihrer Partnerin am Bodensee.

Weidel will im Team um die guten Plätze kämpfen. Zu dem Quartett gehören Landeschef Lothar Maier, Parteiphilosoph Marc Jongen und Nachwuchsmann Markus Frohnmaier.

Die völkisch-nationale Strömung organisiert der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke. Spätestens auf Platz drei will der rechte Flügel mit dem Freiburger Dubravko Mandic den ersten Vertreter unterbringen. Der entging vor zwei Jahren nur knapp einem Ausschluss aus der Partei. Auf dem nächsten Platz soll der Freiburger Staatsanwalt Thomas Seitz kandidieren. Gegen ihn läuft ein Disziplinarverfahren, weil er Flüchtlinge als "Invasoren" bezeichnete. Zum rechten Flügel gehört auch Alois Degler, der sich auf Platz neun bewerben will. Der Vorsitzende des Schiedsgerichts hatte im Alleingang den Mannheimer AfD-Vorstand abgesetzt. Der geschasste Kreischef Robert Schmidt lässt offen, auf welchem Platz er kandidieren wird. (Bild: dpa)