Quereinsteiger mit Terrorplan

Berlin. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) arbeitet nach der Enttarnung eines Islamisten in den eigenen Reihen mit Hochdruck an der Aufklärung. "Das BfV prüft derzeit, ob oder in welchem Umfang ein Schaden entstanden ist", sagte Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen gestern. Eigentlich hatte das Bundesamt den 51-jährigen "Quereinsteiger" im April nach intensiver Sicherheitsüberprüfung eingestellt, damit er die wachsende Islamisten-Szene überwacht.

Wie lauten die Vorwürfe gegen den Verdächtigen?

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der versuchten Verletzung von Dienstgeheimnissen. Geprüft wird, ob der Generalbundesanwalt den Fall übernimmt. Das Bundeskriminalamt führt die Ermittlungen.

Hat der 51-Jährige selbst einen Anschlag geplant?

Er hat dem vermeintlichen Islamisten, der in Wirklichkeit ein Kollege vom Geheimdienst war, nach Informationen der dpa und anderer Medien angeboten, Gleichgesinnten Zugang zum Hauptsitz des BfV in Köln zu verschaffen. Die Staatsanwaltschaft relativierte aber Berichte über einen geplanten Bombenanschlag.

Wie ist der Konvertit konkret vorgegangen?

Er soll sich beim Verfassungsschutz eingeschlichen haben, um gleichgesinnte Islamisten vor Polizeiaktionen zu warnen und ihnen einen Anschlag auf das BfV zu ermöglichen. Der Familienvater hat sich laut Staatsanwaltschaft im Internet mit islamistischen Äußerungen hervorgetan.

Wie sind die Ermittler dem Mann auf die Schliche gekommen?

Die Geheimdienstler überwachen etwa Chats und Facebook-Einträge von radikalen Islamisten und Salafisten. Dabei fiel auch der Verdächtige auf.

Welche Konsequenzen zieht der Verfassungsschutz?

Verfassungsschutz-Präsident Maaßen will die Einstellungspraxis in seinem Amt nochmals überprüfen lassen. Man werde den Fall "gründlich aufarbeiten, um zu sehen, was wir daraus lernen können", sagte er. Das Innenministerium als vorgesetzte Behörde sieht aktuell keine Hinweise darauf, dass es grundsätzliche strukturelle Probleme bei dem Geheimdienst gibt. Der Verfassungsschutz sei ja selbst maßgeblich an der Enttarnung des mutmaßlichen Islamisten beteiligt gewesen.