„Putin setzt auf Gewalt“

Vor zwei Jahren trafen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin in Rio de Janeiro, heute reden sie in Berlin miteinander.

Berlin. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt begrüßt es, dass heute der russische Präsident Wladimir Putin nach Berlin kommt. Bei dem Treffen im sogenannten Normandie-Format zum russisch-ukrainischen Konflikt gehe es aber nicht nur darum, etwas zu vereinbaren, so die Grüne im Interview. Auch Kremlchef Putin müsse sich daran halten.

Frau Göring-Eckardt, was erwarten Sie von der Begegnung Merkel und Putin heute?

Göring-Eckardt: Es ist gut, dass es wieder ein hochrangiges Treffen zum russisch-ukrainischen Konflikt gibt, an dem neben Putin selbstverständlich auch der ukrainische Präsident Poroschenko teilnimmt. Der Krieg in der Ukraine dauert leider immer noch an. Die Frage wird nicht nur sein, ob man sich auf etwas einigen kann, sondern ob sich Putin an Regeln und Vereinbarungen halten wird und ob die Ukraine ihrerseits die verabredeten Reformen auch umsetzt.

Katrin Göring-Eckardt Am 3. Mai 1966 in Friedrichroda (Thüringen) geboren, Theologiestudium (ohne Abschluss), 1989: Gründungsmitglied von Demokratie jetzt und Bündnis 90, Seit 1998: Bundestagsabgeordnete, 2002 - 2005 sowie seit 2013: Vorsitzende der Bundestagsfraktion, 2005 - 2013: Vizepräsidentin des Bundestags, 2009 - 2013: Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, 2013: Grünen-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, verheiratet, zwei Söhne. tö (Bild: dpa) Der bewaffnete Konflikt in der Ostukraine In Teilen der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk bekämpfen sich seit April 2014 Regierungseinheiten und von Moskau unterstützte Separatisten. Als Auslöser gelten die Annexion der Halbinsel Krim durch Russland und der Regierungswechsel in Kiew nach monatelangen prowestlichen Protesten. Aufständische in Donezk und Luhansk erklärten ihre "Unabhängigkeit" von der Ukraine. Kiew reagierte zunächst verhalten, schickte aber später Truppen in einen "Anti-Terror-Operation" genannten Krieg, bei dem Schätzungen zufolge bisher fast 10 000 Menschen getötet wurden. Bei den Kämpfen hat Kiew die Kontrolle über knapp 400 Kilometer Grenze zu Russland verloren. Nachschub und Kämpfer können ungehindert ins Land kommen. Nachdem die Separatisten im August 2014 mit russischer Unterstützung den ukrainischen Regierungstruppen beim Eisenbahnknotenpunkt Ilowaisk eine Niederlage zufügten, stimmte Kiew Anfang September 2014 einer Waffenruhe zu. In der weißrussischen Hauptstadt Minsk entstand ein grob skizzierter Friedensplan. Neue Kämpfe in den Wintermonaten 2014/15, die mit der Eroberung des Verkehrsknotenpunkts Debalzewe durch die Separatisten endeten, führten unter Vermittlung von Kanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten François Hollande zu einem konkreten "Maßnahmenplan" für einen Frieden. Bis heute ist weder die Waffenruhe noch der Abzug von schweren Waffen von der Frontlinie umgesetzt. An der über 500 Kilometer langen Frontlinie stehen bis zu 50 000 schwerbewaffnete Separatisten etwa 65 000 Regierungssoldaten gegenüber. Mitarbeiter der zur Beobachtung eingesetzten Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben keinen freien Zugang. dpa [mehr...]

Wann wäre denn das Treffen aus ihrer Sicht ein Erfolg?

Göring-Eckardt: Der Kreml verfolgt sowohl in der Ukraine als auch in Syrien fundamental andere Interessen als Deutschland und die EU. Menschenrechte, Demokratie und das Wohl der Menschen vor Ort spielen dabei keine Rolle. Im Gegenteil: Putin setzt auf Destabilisierung und Gewalt. Im Falle der Ukraine bleiben die wesentlichen Forderungen des Minsker Abkommens für eine Entspannung der Lage: Waffenruhe, Abzug schwerer Waffen und ausländischer Kämpfer, vollständiger Zugang für die OSZE. Wenn sich der Kreml hier nicht bewegt, sehe ich nicht, wie man in der Ostukraine seriöse Wahlen abhalten könnte.

Sollte die Kanzlerin auch das Thema neue Sanktionen gegen Moskau auf den Tisch bringen?

Göring-Eckardt: Das hängt natürlich von Putin ab. Wenn er endlich Anstrengungen für den Frieden in der Ukraine und in Syrien zeigt, gibt es auch keine Notwendigkeit, über Sanktionen zu sprechen.

Muss man mehr Verständnis für die Politik Putins haben, wie einige fordern?

Göring-Eckardt: Vielleicht müssen wir ein größeres Verständnis für die Menschen in Putins Russland entwickeln. Russland durchlebt eine schwere wirtschaftliche Krise, während Präsident Putin das Land mit einem nationalistischen Kurs immer weiter in die Isolation führt. Die Leidtragenden sind die Menschen in der Ukraine und in Syrien, aber auch in Russland.

Aber die Russen stehen offenbar zu ihrem Präsidenten.

Göring-Eckardt: Trotzdem: Menschenrechte und Freiheiten werden in Russland immer rigoroser unterdrückt. Wirklich freie Wahlen finden schon lange nicht mehr statt. Zuletzt wurde die Menschenrechtsorganisation Memorial als ausländischer Agent eingestuft. Da bedarf es keines Mitleids für den Regenten Putin und keiner Kuschel-Besuche wie von Herrn Gabriel, sondern einer klar vernehmbaren Kritik an dieser falschen Politik. All das heißt aber nicht, dass wir den Gesprächsfaden abbrechen müssen. Im Gegenteil, es fordert eine Verstärkung des Dialogs mit der russischen Regierung - aber eben auch mit Kräften der Zivilgesellschaft.