Protest gegen Machtgier, Prunksucht und Aberglauben

Martin Luther hat eine neue Kirche begründet und damit die Welt geteilt. Seine Person steht ebenso für religiöse Erneuerung wie für katastrophale Kriege - und für die schlimmsten Zeiten in Mitteleuropa.

Das Jahr 2017 ist dem Gedenken an 500 Jahre Reformation gewidmet, obwohl es für deren Beginn kein verbindliches Datum gibt. Niemand hat sie je ausgerufen oder ausgelöst. Sie ist als Prozess das Ergebnis eines vielschichtigen Zusammenwirkens vieler Faktoren im Kontext unterschiedlicher religiöser und politischer Interessen.

Vor diesem Hintergrund ist 2017 eine symbolische Jahreszahl. Sie bezieht sich auf die von Martin Luther 1517 veröffentlichten 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche. Dieses Ereignis stellt eine bemerkenswerte Station innerhalb des Reformationsgeschehens dar. Kurz auf den Punkt gebracht, ging es den Reformatoren um die Erneuerung der von vielen Missständen geprägten spätmittelalterlichen Kirche. Dabei verstanden sie Erneuerung nicht als "Neuerfindung".

Wolfgang Brjanzew Wolfgang Brjanzew (62) ist Beauftragter der Evangelischen Landeskirche in Baden für das Jubiläum "500 Jahre Reformation 2017" und die damit verbundene Dekade. Als Inhaber dieser Stabsstelle ist er geschäftsführend und inhaltlich gestaltend verantwortlich für die Entwicklung, Begleitung und Koordination von Angeboten und Projekten im Rahmen des gesamten Reformationsgedenkens. Außerdem ist er ressortbezogen publizistisch tätig und für Fragen der Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ferner vertritt er in den das Reformationsjubiläum betreffenden Angelegenheiten die Landeskirche gegenüber der EKD, der Ökumene, der Politik, dem Kulturbetrieb und den verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen und Gruppierungen. Zuvor war Brjanzew Dekan des Kirchenbezirks Karlsruhe-Land. (BILD: Privat)

Die aus ihrer Sicht deformierte Kirche sollte reformiert werden. Bischöfe, Priester und Ordensleute waren oft ungebildet und fielen durch unsittliches Verhalten auf. Dagegen erhob sich zunehmend Widerspruch. Man warf der Kirche Machtgier vor, Prunksucht, den oft luxuriösen Lebensstil ihrer Führer und die Vernachlässigung ihrer Kernaufgaben. Statt Paläste zu bauen, Ämter zu verschachern, hohe Abgaben zu fordern und eine oftmals abergläubische Heiligen- und Reliquienverehrung zu fördern, sollte sie in apostolischer Armut leben, Gottes Wort verkündigen, Seelsorge treiben und sich um Notleidende kümmern.

Nicht kleine Korrekturen wurden gefordert, sondern eine umfassende Reform der Kirche. So äußerten sich bereits Ende des 14. Jahrhunderts unter anderem der englische Kirchenreformer John Wyclif und etwas später der aus dem heutigen Tschechien stammende Theologe Jan Hus. Dieser wurde 1415 wegen seiner Kritik an Kirche und Papsttum in Konstanz als Ketzer verbrannt.

Rund 100 Jahre später veröffentlichte der Wittenberger Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche. Gott sei nicht käuflich, und zur Vergebung der Sünden bedürfe es allein seiner Gnade und der Reue des Sünders. Da Luther sich der modernsten Drucktechnik seiner Zeit bediente, kamen seine Thesen rasch und auflagenstark unters Volk. Außerdem soll er sie am 31. Oktober 1517 auch noch an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg geschlagen haben.

Heidelberger Katechismus

Der erste Ort außerhalb Wittenbergs, an dem Luther seine Lehre öffentlich darlegte, war die Universität Heidelberg. Dort fand 1518 die "Heidelberger Disputation" statt. Die Professoren waren schockiert, die Studenten begeistert. Viele von ihnen wurden Anhänger Luthers. Sie spielten später eine wichtige Rolle bei der Ausbreitung der Reformation im Südwesten. Im zunächst lutherischen Heidelberg wurde 1563 auf kurfürstliche Anordnung der "Heidelberger Katechismus" veröffentlicht. Ihm hatten unter anderem die beiden Katechismen Luthers und der Genfer Katechismus des Schweizer Reformators Johannes Calvin als Vorlage gedient.

Reichstage in Worms und Speyer

Als eine der ersten Gemeinden hatte die niederländische Flüchtlingsgemeinde in Frankenthal den Heidelberger Katechismus übernommen. Später wurde Heidelberg als Teil der reformierten Kurpfalz calvinistisch - der Heidelberger Katechismus entwickelte sich zur weitest verbreiteten Lehr- und Bekenntnisschrift der reformierten Kirchen.