«Postfaktisch» ist Wort des Jahres

Sport allgemein

Laura Dahlmeier ist zu Saisonbeginn in Top-Form. Bei der zweiten Weltcup-Station holt sie ihren zweiten Saisonsieg und bleibt in Gelb. Miriam Gössner knackte die WM-Norm und Umsteigerin Denise Herrmann gibt ein tolles Weltcup-Debüt. Simon Schempp kommt in Schwung. [mehr]