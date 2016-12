Polizei setzt auf mobile Kameras gegen Sex-Attacken

Massenhafte Übergriffe auf Frauen überschatteten den Jahreswechsel. Das soll sich auf gar keinen Fall wiederholen. Auch Baden-Württemberg verstärkt nun die Videoüberwachung und die Zahl der Sicherheitskräfte.

Die baden-württembergische Polizei will laut Innenminister Thomas Strobl (CDU) an Silvester je nach Situation vor Ort reagieren. "Wir behalten die Szenerie im Blick und reagieren bei Bedarf", sagte Strobl gestern in Stuttgart. Eskaliert die Situation vor Ort, sollen zusätzliche Interventionskräfte zur Hilfe gerufen werden. Laut einem Sprecher des Innenministeriums sollen die regionalen Polizeipräsidien dann durch Kräfte des Polizeipräsidiums bei ihrem Einsatz unterstützt werden. Da man sich gerade noch in den Planungen befinde, könnten keine genaueren Angaben gemacht werden.

Flexible Einheiten

Die Polizei will in Baden-Württemberg nach Informationen des Sprechers zentral und dezentral stationäre und mobile Systeme zur Videoüberwachung einsetzen. "Dadurch ist gewährleistet, dass bei Bedarf entsprechende Veranstaltungen beziehungsweise bestimmte Örtlichkeiten im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen videoüberwacht werden können", erklärt Strobls Mitarbeiter dieser Zeitung. Das Ministerium bitte jedoch um Verständnis, dass über die genaue Anzahl der vorhandenen Systeme zur Videoüberwachung "aus polizeitaktischen Gründen" keine Angaben gemacht werden könnten. Damit reagieren die Ordnungshüter im Südwesten wie ihre Kollegen in Nordrhein-Westfalen auf die Vorfälle zum Jahreswechsel 2015/2016, die bislang kaum aufgeklärt wurden (siehe Außenspalte rechts).

Auch die hessische Polizei bereitet sich mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die Feierlichkeiten zum Jahresabschluss vor. "Die hessische Polizei wird an Silvester eine höchste Verfügbarkeit von Einsatzkräften sicherstellen, um landesweit eine deutlich erhöhte Präsenz zu zeigen", sagte der hessische Innenminister Peter Beuth zu den Schutzmaßnahmen für den Jahreswechsel. "Außerdem können weitere Kräfte jederzeit alarmiert werden."

Alle sieben hessischen Polizeipräsidien würden für den Jahreswechsel ihre Kräfte auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abstimmen. "Besondere Aufbauorganisationen" würden "bei der Bewältigung der Einsatzlagen durch zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt", erklärte Beuth. Die hessische Polizei beziehe die Ereignisse der Silvesternacht in die Lagebewertung und Einsatzplanungen für künftige Veranstaltungen ein - sie gelten also auch für Silvester. Weitere Maßnahmen, bei denen offen und verdeckt ermittelt werde, seien bereits vorbereitet worden. Dazu gehöre auch ein verstärkter Videoeinsatz durch die Polizei. Hierzu werde zum Beispiel in Frankfurt auch die aktuell anlässlich des Weihnachtsmarktes erstmals eingesetzte mobile temporäre Videoüberwachung im Bereich des Mainufers zum Einsatz kommen. Die Polizeidienststellen stehen in engem Kontakt zu den örtlichen Ordnungsbehörden und beraten diese für sogenannte "lageangepasste Schutzmaßnahmen."

Feiern ohne Angst

"So etwas wie in Köln ist bei uns zum Glück noch nie passiert", sagt Timm Herre, Sprecher der Stadt Heidelberg. In der Stadt am Neckar werde neben Polizeikräften der Kommunale Ordnungsdienst verstärkt im Einsatz sein. Doch auch für das Polizeipräsidium Mannheim - außer für Mannheim auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig - ist die Lage an Silvester "nach Köln eine andere". So formulierte es Polizeipräsident Thomas Köber kürzlich in der Sitzung des Sicherheitsausschusses des Mannheimer Gemeinderats. "Wir haben für Silvester unsere Regelstärke deutlich erhöht", sagte Köber. In der Silvesternacht werden demnach 50 Prozent mehr Beamte arbeiten als in anderen Nächten, dazu seien die beiden Einsatzzüge im Dienst. Bei Problemen könne man zudem auch Unterstützung von anderen Präsidien im Land anfordern. "Die Menschen", so Köber, "müssen keine Angst haben, sich an Silvester auf die Straße zu begeben und zu feiern."

Konkretisieren wollte das der Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, David Faulhaber, zum jetzigen Zeitpunkt nicht: "Die Planungen für die Einsatzmaßnahmen sind momentan in vollem Gange", so Faulhaber. Eine seriöse Lagebeurteilung sei drei Wochen vor dem Jahreswechsel nicht möglich. Entsprechend sei noch in Planung, wie die Hundertschaften eingesetzt werden.

Nach den Übergriffen hatte der Mannheimer Polizeigewerkschafter Thomas Mohr die Personalsituation kritisiert (wir berichteten): Die Politik solle aufhören, "den Bürgern eine heile Polizeiwelt zu verkaufen." Es sei zwar Fakt, dass an Silvester mehr Kräfte eingesetzt würden. Aber: "Es ist völlig praxisfern, zu sagen, die Polizei sollte alle verfügbaren Kräfte einsetzen. Wo sollen die bei dem Personalabbau der vergangenen Jahre herkommen?"

In den ersten zwei Stunden des neuen Jahres hatte die Feuerwehr Mannheim 15 Einsätze zu bewältigen, darunter drei Balkonbrände.