„Polizei muss unparteiisch bleiben“

Pegida-Protest am Montag vor der Dresdner Frauenkirche. © dpa

Berlin. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow, sieht in den Pöbeleien gegen Politiker bei der Einheitsfeier in Dresden einen gesellschaftlichen Trend hin zu mehr Aggressivität. Diese Verhaltensweisen führten aber nicht zwangsläufig zum Eingreifen der Polizei, so Malchow im Gespräch mit dieser Zeitung.

Herr Malchow, die Dresdner Polizei ist mit ihrem Einsatz zufrieden. Sind Sie es auch?

Oliver Malchow: Der Einsatz ist sehr vielschichtig gewesen. Und es ist schade, dass wenige hundert Pöbler das Bild der Einheitsfeier bestimmt haben. Auch wenn einem manche Verhaltensweisen von Demonstranten nicht gefallen, so führt das nicht zwangsläufig zu einem Eingreifen der Polizei.

Oliver Malchow Am 29. Juni 1963 in Lübeck geboren, 1983-1986 Studium an der damaligen Verwaltungsfachschule Altenholz/Kiel, seit Mai 1985 Mitglied der Gewerkschaft der Polizei (GdP), 1997 bis 2013 GdP-Landesbezirksvorsitzender Schleswig-Holstein, 2002/03 Ausbildung an der Polizeiführungsakademie Münster/Hiltrup, Januar 2013 Wahl zum stellvertretenden GdP-Bundesvorsitzenden, 13. Mai 2013 Wahl zum GdP-Bundesvorsitzenden. tö

Politiker müssen also einen solchen Spießrutenlauf aushalten?

Malchow: Polizisten kennen so etwas auch. Seit Jahren erleben sie in ihren Einsätzen zunehmende Aggressivität. Dass dies jetzt auch auf die Politiker überschlägt, ist doch die Fortsetzung einer gesellschaftlichen Entwicklung. Solange sich die Proteste jedoch im Rahmen des geltenden Rechts bewegen, gibt es keinen Grund einzuschreiten.

Wenn sich das gesellschaftliche Klima insgesamt so verändert hat, wie kann die Polizei dagegenhalten?

Malchow: Das ist eine schwierige Frage. Über mehr Beamte und eine bessere Ausrüstung ist schon viel diskutiert worden. Dass beides notwendig ist, hat auch die Politik inzwischen eingesehen. Grundsätzlich gilt: Wir brauchen dringend eine Rückbesinnung auf Umgangsformen. Auch müssen Regelverstöße wieder konsequenter geahndet werden. Wer eine Bürgerpolizei will, der darf sich als Bürger auch nur im Rahmen des geltenden Rechts bewegen.

Weshalb ist es eigentlich möglich, dass in Dresden ein Polizist Pegida einen "erfolgreichen Tag" wünscht?

Malchow: Diese Äußerung verstehe ich überhaupt nicht. Jedem Polizisten muss es egal sein, ob da ein Rechter, ein Linker oder ein wildgewordener Bürger marschiert. Eine solche Äußerung bringt zudem die Polizei als Ganzes in Schwierigkeiten. Beamte haben sich grundsätzlich unparteiisch zu verhalten. Strafrechtlich sehe ich keine Anhaltspunkte, aber es gibt in solchen Fällen immer noch das Disziplinarrecht.

Lässt sich sagen, ob innerhalb der Polizei die Zustimmung zu Pegida und Co. groß ist?

Malchow: Die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das kann man nicht leugnen. Deswegen wird es auch unter Polizisten Anhänger von Pegida geben. Das darf aber keinesfalls dazu führen, dass Beamte ihre Unparteilichkeit und das rechtsstaatliche Handeln aufgeben.