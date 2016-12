PISA-Rückschlag in Naturwissenschaften und Mathe

Berlin (dpa) - Dämpfer für die Bildungsrepublik Deutschland: Nach zehnjährigem Aufstieg ins obere Mittelfeld haben die Schüler beim weltweiten Vergleichstest PISA teils schlechtere Noten kassiert.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) - Ausrichter der Studie für weltweit gut eine halbe Million 15-Jährige - warnte vor nachlassendem Reformschwung in Deutschland. Die Kultusministerkonferenz der 16 Bundesländer (KMK) und der Bund sicherten zu, für bessere Ergebnisse ihre Hausaufgaben zu machen.

«Es gibt eine Stabilisierung auf hohem Niveau, auf die man durchaus stolz sein kann», sagte KMK-Präsidentin Claudia Bogedan (SPD) bei der PISA-Präsentation in Berlin. «Wir haben unseren Platz in der Rangliste gehalten, andere Länder haben sich verschlechtert.» Aber es müsse Ziel der deutschen Bildungspolitik sein, «weiter nach oben aufzuschließen» - und das sei zuletzt nur im Bereich Lesekompetenz knapp geglückt, nicht aber in Mathematik und im PISA-Schwerpunktfach Naturwissenschaften.

Keine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland seien die weiterhin bestehenden Geschlechterunterschiede bei der Begeisterung für Naturwissenschaften, betonte Bogedan. Mädchen sind hier nach der PISA-Studie meist schwächer als Jungen und sehen in diesem Bereich auch keine beruflichen Perspektiven. «Wir müssen die Mädchen stark im Blick haben und sie auch unterstützen.» Am unteren Rand der Leistungsskala sei Deutschland insgesamt besser geworden, und zur Stärkung der digitalen Kompetenzen von Schülern gebe es intensive Gespräche mit dem Bund über ein Milliardenprogramm.

Nach den weltweit präsentierten Ergebnissen von «PISA 2015» kam Deutschland in Naturwissenschaften auf 509 Punkte (2012: 524), in Mathematik auf 506 (514). Bei Lesekompetenz/Textverständnis steigerten sich die 15-Jährigen auf 509 Punkte (508) - hier schnitten sie so gut ab wie nie zuvor seit der missglückten PISA-Premiere 2000. Erstmals wurde im April/Mai vorigen Jahres auch Problemlösen im Team als Indikator für soziale Kompetenz getestet - diese Ergebnisse stellt die OECD aber erst 2017 vor.

Trotz des Leistungsknicks beim sechsten «Programme for International Student Assessment» (PISA) steht Deutschland alles in allem solide im Vorderfeld der Ränge 10 bis 20 - und durchweg über dem Durchschnitt der OECD-Staaten. Dieser sank in Naturwissenschaften im Vergleich zu 2012 von 501 auf 493 PISA-Punkte, in Mathematik von 494 auf 490 und in Lesekompetenz von 496 auf 493.

PISA-Sieger mit klarem Abstand ist Singapur. Der südostasiatische Insel- und Stadtstaat liegt in den Naturwissenschaften mit 556 Punkten vor Japan (538) und Estland (534) als bestem europäischen Land. In Mathematik rangiert Singapur mit 564 Punkten vor den chinesischen Großregionen Hongkong (548) und Macao (544), in Lesekompetenz mit 535 Punkten vor Kanada und Hongkong (jeweils 527) sowie dem langjährigen PISA-Europameister Finnland (526).

Der Berliner OECD-Experte Heino von Meyer fasste den Befund für das deutsche Bildungssystem nach der sechsten PISA-Studie in Berlin so zusammen: «Deutschland hat das Jammertal des PISA-Schocks von 2000 verlassen.» Es bewege sich nun «auf einer Art Hochplateau im oberen Mittelfeld der OECD-Länder, aber von einer weiteren Aufstiegsdynamik ist nichts zu spüren». Der «PISA-Schock» vor 15 Jahren mit miserablen Test-Ergebnissen hatte zahlreiche Bildungsreformen zur Folge.

Insgesamt gingen indes nicht nur für Deutschlands 15-Jährige, sondern auch bei vielen anderen, im PISA-Ranking teils besser platzierten Teilnehmerländern und -regionen die Punktzahlen herunter. Dies betraf beispielsweise die Schweiz (minus 17 Punkte bei Lesekompetenz), Österreich (minus 11 in Naturwissenschaften) oder die Niederlande (minus 11 in Mathematik). Frankreich erreichte sogar in keinem einzigen Teilbereich 500 Punkte. Und die USA stürzten zum Beispiel in Mathematik von vorher schon mäßigen 481 Punkten auf 470 ab.

Der aktuelle PISA-Report stellt fest, dass hierzulande der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungschancen weiterhin vorhanden ist. Die Kluft habe sich aber immerhin seit dem Jahr 2000 «deutlich abgeschwächt», wie von Meyer sagte. Ein hohes Maß an Bildungsgerechtigkeit schaffen Kanada, Dänemark, Estland und chinesische Großregionen wie Hongkong.

In Deutschland erreichte jeder neunte 15-Jährige bei «PISA 2015» Spitzenleistungen - das lag drei Prozentpunkte über OECD-Level. Auf der anderen Seite gibt es weiterhin zu viele «Risikoschüler» mit sehr schwachen PISA-Leistungen. So erreichten in Lesekompetenz 16 Prozent nicht einmal die zweite von fünf Leistungsstufen.