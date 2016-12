Österreich ist gespaltener denn je

Hofft auf ein Signal für ganz Europa: Alexander Van der Bellen. © dpa

Wien. Als "der Professor" die Bühne betritt, wird gejubelt. Ein "rot-weiß-rotes Signal" gehe durch Europa, sagte der künftige Bundespräsident von Österreich, Alexander Van der Bellen, sichtlich stolz. Es sei keine Wahlwiederholung gewesen, sondern eine Neuwahl, denn die Welt habe sich seit dem letzten Wahlgang geändert. Gemeint hat der 72-Jährige offenbar, dass sein Sieg auch eine Gegen-Reaktion auf die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten war und eine Absage an einen Öxit.

Seine Anhänger trugen "Öbama"-T-Shirts mit Van der Bellens Antlitz darauf. Sie tanzten bis spät in die Nacht in den Wiener Sofiensälen. Dorthin waren nicht nur Grüne, sondern viele Sozialdemokraten gekommen. Wenn man ihnen zuhörte, so ging es hauptsächlich um die Ausrichtung der Partei nach dem Erfolg von Van der Bellen. Die SPÖ ist entlang der Frage, wie man mit der ständig wachsenden rechtspopulistischen FPÖ umgehen soll, gespalten.

Seit 2015 koalieren die Roten im Burgenland mit den Blauen. Jene, die gegen eine Öffnung der SPÖ Richtung FPÖ sind - wie sie zuletzt auch Kanzler Christian Kern betrieb - fühlten sich am Sonntagabend im Aufwind. "Wir werden keine Wahlen gewinnen, wenn wir nach rechts rücken, wir müssen uns um die soziale Frage kümmern", konnte man von einigen Sozialdemokraten am Sonntagabend hören.

Misstrauen in der Koalition

Der Richtungsstreit wird sich allerdings nicht legen. Denn es gibt keine Anzeichen dafür, dass die FPÖ schwächer werden könnte. Die Frage der Haltung der SPÖ und der konservativen ÖVP gegenüber der FPÖ ist auch entscheidend für die Zukunft der Koalition der beiden Parteien auf Bundesebene. Beide Seiten beobachten seit Monaten mit Argusaugen, wann der andere in Richtung FPÖ abspringen könnte. Kanzler Kern betonte nun, dass er froh sein, dass Van der Bellen gewonnen hat und meinte, dass das Wahlergebnis die Arbeit in der Bundesregierung "nicht erschweren" werde. Tatsächlich wäre es für die Rot-Schwarze-Regierung mit Norbert Hofer viel schwieriger geworden. Mit Van der Bellen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Regierung länger hält. Allerdings herrscht zwischen den Koalitionspartnern viel Misstrauen. Und man darf nicht vergessen, dass die rechtspopulistische FPÖ in allen Umfragen weiter an erster Stelle liegt. Daran wird sich nichts durch die Niederlage Hofers ändern.

Parteichef Heinz Christian Strache versuchte diese auch gleich in eine Verschwörung der anderen umzudeuten: "Das System hat sich noch einmal durchgesetzt", sagte er und meinte damit, dass dies zum letzten Mal gewesen sei. Schuld sei die "Angstkampagne" der anderen gewesen und die Wahlempfehlung von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner für Van der Bellen. Die neue Masche der Blauen ist, den Leuten einzureden, die Eliten, das Establishment, die Schickeria, "das System" würde den Willen des "Volks" verhindern.

Für die FPÖ war die Anfechtung und Wiederholung der Wahl, die den Steuerzahlern viel Geld kostete, natürlich tatsächlich ein Schuss ins eigene Knie. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass sie nicht bei den nächsten Wahlen wieder zulegen kann - so wie der Wahlsieg von Van der Bellen auch nicht bedeutet, dass sich die Umfrageergebnisse für die Grünen jetzt nun drastisch ändern. Denn nur 44 Prozent der Van der Bellen Wähler ging es tatsächlich um die Person und schon gar nicht um die Partei der Grünen, viel mehr darum, in welche Richtung sich Österreich entwickeln werde. Der Wahlsieg Van der Bellens hat eher damit zu tun, dass die Grünen von sehr vielen anderen Parteien und unabhängigen Gruppen unterstützt wurden.

Der Rechtspopulist Hofer wurde von dem "anderen Österreich" - wie es Kommentatoren nennen - mit nur mit 6,6 Prozent der Stimmen verhindert. Der Blaue kündigte bereits an, bei der nächsten Präsidentschaftswahl in sechs Jahren wieder antreten zu wollen. "Ich sage auch, dass man in mir einen schlafenden Bären geweckt hat", meinte er. Die FPÖ wird vor allem das "Ausländer-Thema" weiter nutzen.

Österreich ist nach dem Wahlkampf gespaltener denn je. Die einen wollen eine offene, liberale Gesellschaft, die anderen tendieren zu Autoritarismus, Nationalismus und forcieren eine abgrenzende Identitätspolitik. Ausschlaggebend für den Sieg Van der Bellens war nur, dass seine Helfer stärker mobilisieren konnten. Die Wahlbeteiligung stieg um 1,4 Prozent. Rund 170 000 der 6,4 Millionen Wahlberechtigten, die im Mai noch zu Hause geblieben waren, wählten ihn diesmal.