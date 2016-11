Opec kürzt erstmals seit 2008 die Ölförderung

Kloster Bronnbach

Zwei herausragende Konzertabende finden demnächst im Kloster Bronnbach statt. Weltstar Anne Sofie von Otter kommt am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in den Josephsaal. Und "Meister von morgen, Meister von heute" heißt es wieder am Samstag, 17. Dezember. Von Sting bis zu Kate Bush "Barock bis Pop… [mehr]