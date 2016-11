Ohne gute Deutsch-Kenntnisse klappt auch Mathe nicht

Was da alles an der Tafel hängt - Christine Steinigers Schüler haben schon ein paar Ideen, worauf es beim Lösen von Textaufgaben ankommt.

Die TIMSS-Studie zeigt Defizite bei deutschen Schülern. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Ein Blick in eine Mann-heimer vierte Klasse.

Schaut mal, was ich heute mitgebracht habe." Klassenlehrerin Christine Steiniger startet die Mathestunde der 4c mit einem Überraschungseffekt: Sie klappt die Tafel aus, dort hängen eine Brille, ein Leuchtstift, Wolkenformen mit Rechnungen, eine Tabelle und ein großes Fragezeichen.

Die Viertklässler der Kleinen Mozartschule in der Mannheimer Innenstadt sollen herausfinden, was das alles mit dem Lösen von Textaufgaben zu tun hat. Die Brille gibt ihnen erst einmal Rätsel auf, aber dann kommen sie drauf: "Man muss die Aufgabe zuallererst lesen!" Und der Leuchtstift? "Zum Markieren von den richtigen Sachen", sagt Maria.

Textaufgaben mögen viele Kinder nicht, weiß Lehrerin Steiniger. Die verlangten den Schülern ja auch einiges ab, weil es als erstes um Leseverständnis geht. "Wer die Wörter nicht versteht, kann die Aufgabe nicht lösen." Deshalb soll die 4c in dieser Stunde Signalwörter herausarbeiten, die zum richtigen Lösungsweg führen. Erst der nächste Schritt ist dann das Rechnen - dafür müssen die Viertklässler die Grundrechenarten beherrschen und sich sicher im Zahlenraum bis 1000 bewegen.

Osteuropa zieht vorbei

Aber geht es nach der gestern aktuell vorgestellten Bildungsstudie TIMSS, bringen schon viele deutsche Schüler der letzten Grundschul-Klasse diese Voraussetzungen kaum mit: Im internationalen Vergleich erweisen sich die Deutschen als Mathe-Muffel: Während osteuropäische Länder wie Ungarn, Tschechien oder Slowenien teils riesige Fortschritte machten, rutschte Deutschland nun unter das Test-Level der EU und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Fast jeder vierte deutsche Viertklässler schaffte nicht einmal die dritte von fünf Kompetenzstufen. "Diese Kinder beherrschen gerade mal die Grundrechenarten", sagte der deutsche TIMSS-Chef Professor Wilfried Bos gestern. Nur gut jeder Zwanzigste erreichte Top-Niveau.

Und in den Naturwissenschaften verharrten die TIMSS-Leistungen der deutschen Viertklässler auf dem Niveau der Vorgängerstudien - eine Stagnation im gehobenen Mittelmaß, haarscharf über den Werten von EU und OECD. Aber auch hier zogen Länder wie Slowenien oder Schweden innerhalb von acht Jahren vorbei.

Der "Leisemanager"

"Solche Studien sind auf jeden Fall wichtig, um zu zeigen, wo man steht", sagt die Pädagogin Christina Steiniger. "Aber viel wichtiger sei der Blick auf die eigene Schule. "Wir müssen immer wieder schauen, wie weit unsere Schüler sind und was wir besser machen können."

Ihrer 4c macht der Unterricht offensichtlich Spaß. Bei der Gruppenarbeit an den Vierertischen suchen die Kinder eifrig die Signalwörter heraus, die zeigen, ob zum Beispiel addiert oder dividiert werden muss. Ab und zu ermahnt der von Steiniger ernannte "Leisemanager" mit einem "Pschscht" oder "Seid doch leise" den Tisch zu mehr Ruhe. Dann lässt die Lehrerin die Klangschale ertönen, die Schüler sollen ihre Ergebnisse vorstellen. Kärtchen mit den Signalwörtern werde unter die jeweiligen Rechenzeichen sortiert. Ganz nebenbei wird dabei trainiert, laut und verständlich vor einer Klasse zu sprechen. "Macht das Geschäft einen Rabatt, dann ist das ein bisschen weniger", erklärt Luai und hängt das "Rabatt"- Kärtchen unters Minuszeichen.

In dieser Stunde zeigt sich besonders deutlich: Ohne gute Deutschkenntnisse klappt es auch im Matheunterricht nicht. Obwohl in Steinigers Klasse einige Kinder sitzen, bei denen ein Elternteil einen Migrationshintergrund hat, funktioniert die Kommunikation gut. In anderen Klassen müsste aufgrund fehlender Deutschkenntnisse vor dem Lösen der Aufgabe erst einmal der Wortschatz erklärt werden, weiß Steiniger. Die TIMSS-Studie zeigt: Obwohl sich Grundschüler, von denen ein oder zwei Elternteile im Ausland geboren wurden, im Test verbessern, haben sie in Deutschland weiterhin große Rückstände.

Lernvorsprung durch Bücher

Der Leistungsvorsprung von Kindern mit hierzulande geborenen Eltern betrug in Mathematik 31 Punkte - das entspricht fast dem Lernerfolg eines Schuljahres. In den Naturwissenschaften gab es sogar 47 Punkte Differenz. Auch die seit "PISA 2000" beklagte enge Verbindung von sozialem Hintergrund und Bildungschancen bleibt bestehen. Die TIMSS-Experten hatten zur Erforschung nicht nur nach dem Berufs- oder Ausbildungsstand der Eltern gefragt, sondern auch nach der Anzahl von Büchern pro Haushalt. Das Ergebnis: ernüchternd. Schüler mit mehr als 100 Büchern daheim haben ein Lernjahr Leistungsvorsprung.

In den meisten EU-Ländern sind die Nachteile von Schülern aus bildungsfernen Elternhäusern geringer. Das Fazit ist kein Ruhmesblatt: In Deutschland hat sich das Ausmaß sozial bedingter Leistungsunterschiede seit TIMSS 2007 "nicht signifikant verändert." Die TIMSS-Experten empfehlen der deutschen Bildungspolitik mehr Unterstützung für leistungsschwache und auch herausragende Schüler, mehr "Anregungspotenziale" im Unterricht, eine bessere Lehrerbildung und die spezielle Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund.

Aufgaben mit Sternchen

Den unterschiedlichen Stärken der Kinder versucht Steiniger mit differenziertem Unterricht gerecht zu werden. Je nach Leistungsniveau bekommen die Schüler andere Aufgaben. Und in der Freiarbeitsecke können sie sich aussuchen, ob sie mit dem Einmaleins-Brett üben oder eine anspruchsvolle Knobelfrage beantworten wollen. Auch bei den Hausaufgaben zu den Signalwörtern dürfen die Schüler zwischen einem leichteren Arbeitsblatt mit einem Stern und dem schwierigeren mit zwei Sternen wählen. "Aber natürlich wäre es schön", so Steiniger, "wenn wir einzelne Kinder gezielter fördern könnten". (mit dpa)