Obama hinterlässt schwieriges Erbe

Washington. "Four more years, vier weitere Jahre": Wo US-Präsident Barack Obama dieser Tage auftritt, schallt ihm oft ein Sprechchor entgegen, der den Abschiedsschmerz vieler Amerikaner schon vor Ende der Amtszeit überwältigend wirken lässt. "Ich liebe euch auch", ruft das 44. Staatsoberhaupt dann lächelnd, entspannt, wie das nur wenige können. Er wirkt mit sich im Reinen.

Man kann wohl anders nicht Kurs halten auf so einer Achterbahnfahrt: 2004 wurde Obama beim Parteitag der Demokraten als historische Entdeckung gefeiert, 2008 mit messianischen Erwartungen zum mächtigsten Mann der Erde gewählt. Dann kamen die Wirtschaftskrise, die Totalverweigerung der Opposition, ein entgleister Arabischer Frühling, Amokläufe, Rassenunruhen: Hat dieser Mann zwischendurch selbst noch geglaubt, dass er den Wandel bewirken könnte, den er im Wahlkampf versprochen hatte?

Was ist davon geblieben, acht Jahre später? Als Sozialhelfer in Chicago hatte Obama sich in den 80ern ein Motto vorgesetzt: "Träume von der Welt, wie du sie dir wünschst, aber behandle sie so, wie sie ist." Die überraschende Verleihung des Friedensnobelpreises quittierte er 2009 mit einer Rede, in der er Krieg für bisweilen nötig erklärte. Die Website "Politifact", die 500 Wahlversprechen Obamas begleitet, befindet heute trotzdem, er habe nur 22 Prozent von ihnen gebrochen.

Das Land steht zweifellos anders da als 2008. Die Arbeitslosigkeit ist auf Vorkrisenniveau gesunken, die Gehälter steigen, neun von zehn Amerikanern sind krankenversichert. Das verdanken sie den beiden Mammutprojekten, die der erste Afroamerikaner an der Staatsspitze gleich zu Beginn stemmte, milliardenschweren Rettungsprogrammen für die Wirtschaft und einer historischen Gesundheitsreform.

Armut im Land geht zurück

Terrorfürst Osama bin Laden ist tot, die überwiegende Zahl der US-Soldaten ist aus Irak und Afghanistan heimgekehrt. Zuhause fanden sie historisch niedrige Kriminalitätsraten vor. Die Armut im Land geht zurück, mehr Jugendliche als je zuvor machen einen Highschool-Abschluss. 54 Prozent der Menschen sagten in einer aktuellen CNN-Umfrage, die Dinge im Land liefen gut. Obama hat Zustimmungswerte wie Ronald Reagan.

Nach 50 Jahren beendete Obama die Solo-Blockade gegen Kuba, die Eiszeit mit Myanmar und das letzte Embargo gegen Vietnam. Als erster US-Präsident reiste er nach Hiroshima und sprach über den Atombombenabwurf 1945. Er ließ sich auf Verhandlungen mit dem Iran ein und errang eine Vereinbarung, um den Aufstieg des Landes zum Atomstaat zu stoppen. Schließlich überredete er China zum Kampf gegen die Erd-erwärmung.

In der Außenpolitik gehört sicherlich Syrien zu den Wunden dieser US-Regierung. Bis heute hat sie keine Antwort auf den hunderttausendfachen Tod im dortigen Bürgerkrieg gefunden, so wenig wie der Rest der Weltgemeinschaft. Obama machte Schlagzeilen mit der "roten Linie", die er für den Fall eines Chemiewaffeneinsatzes durch das Assad-Regime gezogen hatte. Als es zu diesem Einsatz tatsächlich kam, schien er nicht bereit, Taten folgen zu lassen.

Scheitern im Kongress

Es war nicht das einzige, aber das deutlichste Mal, dass Obama ins Straucheln geriet. Obama selbst sieht sein größtes Versagen darin, zusammen mit Europa keinen bessere Plan für Libyen entwickelt zu haben. Die Schließung des Anti-Terrorknasts Guantanamo, eine Einwanderungsreform und strengere Waffenkontrollen scheiterten im Kongress.

Die Einheit, die Obama seiner Nation versprach, scheint heute aber oft weiter entfernt als 2008. Bewegungen wie die Tea Party, Occupy Wall Street und Black Lives Matter gehen über die alten politischen Lager hinaus. Unruhen wegen rassistischer Polizeigewalt, regelmäßige Amokläufe und ein Nachfolge-Kandidat, der offen vom Ku-Klux-Klan unterstützt wird, waren sicher nicht das, was Obama sich für seine Bilanz erträumt hat.

Obama hat sich nicht geschämt, vor der Kamera nach einem Amoklauf um die Grundschulkinder von Newtown zu weinen. In Charleston stimmte er nach dem rassistisch motivierten Mord an neun Afroamerikanern in einer historischen Schwarzenkirche "Amazing Grace" an - womöglich der berührendste Moment seiner Präsidentschaft. Trotz oder wegen seiner Abgeklärtheit hat Obama sich immer wieder verletzlich gemacht. Eine der bekanntesten Aufnahmen entstand im Oval Office, als er sich zu einem schwarzen Jungen herabbeugte, damit der prüfen konnte, ob sich das Präsidentenhaar anfühlt wie seines. Obama hat sich nicht nur für die internationalen Rechtsbrüche der Vorgängerregierung entschuldigt, sondern auch seine eigene Unzulänglichkeit diskutiert. Obama beharrte auf zivilen Umgangsformen und einer grundlegenden Humanität; er vermittelte Souveränität und einen kaum erschütterlichen Optimismus. Gleichzeitig war er sportlich, cool und zu Selbstironie fähig wie wenige Präsidenten vor ihm. Zusammen mit seiner Frau Michelle zeigte er seinem Land die erste gleichberechtigte Elternbeziehung im Weißen Haus.

Hoffen auf junge Generation

Charakterlich halten viele Obama für einen der integersten Menschen, die je im Weißen Haus amtiert haben. Auch politisch hat seine Präsidentschaft das Potenzial, zu den großen aufzuschließen. Dazu müssen Projekte wie die Gesundheitsreform und der Iran-Deal allerdings Bestand haben. Obama glaubt an die Saat seiner Amtsführung bei der jüngeren Generation auch bei seinem gefährdetsten Anliegen: "Das wichtigste Thema, bei dem ich mir wirklich sicher bin", sagte er dieses Jahr über sein Erbe, "ist die Wahrnehmung einer Nation, die alle einschließt - dass jeder ein Teil dieser Geschichte ist. Das ist eine durchgängige Botschaft, der ich durch meine gesamte Präsidentschaft hindurch treu geblieben bin."