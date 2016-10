„Noch politischer kann die Buchmesse gar nicht sein“

Blickt trotz leichter Umsatzrückgänge optimistisch auf das Buch - und in die Zukunft: Heinrich Riethmüller. © dpa

Das Verlagswesen hat wieder Grund zum Optimismus, denn trotz aller Umbrüche ist der Umsatz ebenso stabil wie das Bewusstsein für Bücher als Elemente der Bildung.

Seit 2013 ist Heinrich Riethmüller Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vor den Publikumstagen der Frankfurter Buchmesse sprachen wir mit ihm am Telefon über Branchenprobleme, Trends und Verantwortung.

Herr Riethmüller, vor Messen geben sich Branchen ja meistens zuversichtlich, die Umsätze im Buchgeschäft sind indessen erneut ein wenig zurückgegangen. Gibt es wirklich Grund zum Optimismus?

Heinrich Riethmüller Heinrich Riethmüller, geboren am 14. Oktober 1955 in Tübingen, ist seit 1983 Geschäftsführer der Osianderschen Buchhandlung, die in den letzten Jahren im süddeutschen Raum stark expandiert hat. In Heidelberg wurde er bei Ziehank zum Buchhändler ausgebildet. Von 2007 bis 2012 war Riethmüller zudem Vorsitzender des Sortimenter-Ausschusses und Mitglied des Vorstands des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Seit 2013 ist er der Vorsteher des Börsenvereins und somit auch der Vorsitzende des Stiftungsrats. rcl

Heinrich Riethmüller: Im letzten Jahr haben wir einen leicht schrumpfenden Buchmarkt gehabt, haben auch dieses Jahr keine Zuwächse, liegen in etwa auf Vorjahresniveau. Wenn man die langfristige Perspektive einnimmt, dann gibt es tatsächlich Grund zum Optimismus, weil es der Buchbranche trotz des Medienumbruchs gelungen ist, den Umsatz zu halten und gerade bei den digitalen Medien mitzuspielen, ja sogar ein entscheidende Rolle einzunehmen. Die Buchbranche ist im Einzelhandel Vorreiter beim Cross-Channeling, also dem Bespielen aller Verkaufskanäle, die klassische Buchhandlung und das Internetgeschäft. Der Buchhandel hat es anders als die Musikindustrie geschafft, eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln. Der Online- Umsatz mit Büchern macht nun knapp 20 Prozent des Gesamtmarkts aus und ist kein reines Amzon-Geschäft mehr, auch wenn Amazon online der größte Player ist.

Es gibt immer noch reichlich Vielleser, aber auch sehr viele Nichtleser. Muss man das hinnehmen oder lässt sich etwas dagegen tun?

Riethmüller: Den Maßnahmenkatalog gibt es schon lange, wir betreiben viel Literatur- und Leseförderung. Wir organisieren seit 58 Jahren den Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, bei dem jedes Jahr rund 600 000 Kinder mitmachen, die Buchhandlungen vor Ort engagieren sich stark, etwa beim Welttag des Buches. Das ist eine wichtige Kulturleistung, die der Buchhandel da unternimmt. Außerdem bringen wir mit Auszeichnungen wie dem Deutschen Buchpreis Bücher ins Gespräch. Untersuchungen zeigen, dass immer noch vier von fünf Deutschen im letzten Jahr mindestens ein Buch gelesen haben. Das ist über die letzen Jahre auch konstant geblieben, ebenso wie die Anzahl der Vielleser, das heißt jeder Fünfte kauft mehr als 18 Bücher im Jahr.

Es ist ja auch nicht gleichgültig, was gelesen wird - wie entwickeln sich die Verhältnisse zwischen fiktionalen Titeln, Sachbüchern, Ratgebern und Fachliteratur?

Riethmüller: Der Fachbuchmarkt, also wissenschaftliche Literatur, geht zurück, Studierende und Wissenschaftler kaufen immer weniger das Buch in der Buchhandlung. Das hängt damit zusammen, dass einmal die Professoren auf ihren eigenen Homepages sehr viel Lernmaterial zur Verfügung stellen. Auch die Digitalisierung der Branche spielt eine Rolle, der Student braucht nicht mehr so viele gedruckte Bücher. Was sich dagegen stabil hält, ist die Belletristik, die immer noch ein Drittel des Umsatzes ausmacht und ganz wichtig ist auch die Kinder- und Jugendbuchsparte, die mit 15-20 Prozent zum Umsatz im Buchhandel beiträgt.

Keine Angst vor der Zukunft also?

Riethmüller: Nein, wir machen uns keine Sorgen. Nicht erst seit der PISA-Diskussion ist in unserer Gesellschaft fest verankert, dass Bücher für die Bildung elementar sind und Kinder, die mit Büchern groß werden, bessere Perspektiven haben. Da gibt es einen unbestrittenen Zusammenhang.

Wie läuft es in der Belletristik?

Riethmüller: In der erzählenden Literatur, etwa bei Krimis und Fantasy geht es mal ein bisschen rauf und ein bisschen runter. Da poppt dann wiedermal ein Harry-Potter oder eine Trilogie in der Fantasy-Literatur auf, dann steigen die Umsätze. Genauso ist es im Bereich Krimi, wenn ein neuer Roman von Dan Brown oder Ken Follett rauskommt. In Jahren, in denen Topseller fehlen, sind die Umsätze etwas niedriger.

Gibt es einen aktuellen Trend?