Flüchtlinge in einer Unterkunft in Frankfurt.

Wiesbaden. Nach langem Warten haben zahlreiche Flüchtlinge in Hessen in den vergangenen Wochen ihren Asylantrag stellen können - rund 2400 müssen sich aber weiterhin gedulden. Mitte August seien es rund 27 000 potenzielle Antragsteller gewesen, die beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch keinen Termin hatten, sagte Sozialminister Stefan Grüttner (CDU). Mit Stand 27. Oktober habe der allergrößte Teil dazu Gelegenheit gehabt. "Die restlichen etwa 2400 sollen bis Mitte November abgeschlossen werden." Einer früheren Schätzung zufolge sollte das bereits Mitte Oktober soweit sein.

Betroffen sind insbesondere Flüchtlinge, die im vergangenen Jahr Hessen erreichten. Neu ankommende Asylsuchende werden mittlerweile in einem "Ankunftszentrum" in Gießen registriert und können hier direkt ihren Antrag stellen.

Das Land plant in diesem Jahr weiterhin mehr als 1,7 Milliarden Euro für die Flüchtlingshilfe ein. Mit Blick auf die sinkende Zahl von Neuankömmlingen und dadurch möglicherweise geringere Kosten sagte Grüttner: "Das kann sich unter Umständen auch etwas verringern, weil in den 1,7 Milliarden auch Unterbringungskosten enthalten sind." Was Integrationsprogramme anbelange, werde es keine Veränderung nach unten geben.