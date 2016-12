Nikolas Löbel von der Mannheimer CDU. © Tröster

Stuttgart. Nikolas Löbel, Chef der Jungen Union in Baden-Württemberg, greift die Grünen im Südwesten wegen ihrer Haltung zu Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan an. "Für falsch verstandenes Gutmenschentum ist jetzt die falsche Zeit", sagte Löbel gegenüber dem "Mannheimer Morgen". Es sei gut, dass die CDU dafür sorge, dass jetzt diejenigen konsequent abgeschoben werden, die hier kein Bleiberecht hätten. "Unsere Bürger gewinnen nur dann wieder Vertrauen in den Staat und die etablierten Parteien zurück, wenn wir jetzt konsequent handeln und geltendes Recht umsetzen. Wer kein Bleiberecht hat, muss gehen. Und wer hier eine Straftat begeht und kein Bleiberecht hat, erst recht", so Löbel weiter. Die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber aus Afghanistan in ihr Heimatland belastet das Verhältnis der grün-schwarzen Koalitionspartner in Baden-Württemberg.

Der Grünen-Innenpolitiker und Parlamentarische Geschäftsführer Uli Sckerl warf Innenminister Thomas Strobl (CDU) eine "politische Symbolaktion" vor. "Verstehen kann ich es nicht, wie der Innenminister und der Landesvorsitzende einer Partei mit dem C im Parteinamen zehn Tage vor Weihnachten einen Christen nach Kabul abschiebt", sagte Sckerl dem SWR mit Blick auf den Fall eines Afghanen, dessen Abschiebung am Mittwoch im letzten Moment gestoppt worden war - auf Intervention des grünen Teils der Landesregierung sowie der Grünen-Fraktion. Auch Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand übte wegen der Abschiebungen scharfe Kritik an Strobl. (mis/dpa )