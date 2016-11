„Nichts ist in Stein gemeißelt“

Wiesbaden. In einer sich wandelnden Welt kann die Suche nach den eigenen Wurzeln Orientierung bieten. Das gilt auch für die Hessen, deren Vorläufer - die germanischen Chatten - sich bis in die römische Antike zurückverfolgen lassen. Chatten und Hessen dürfen allerdings nicht gleichgesetzt werden, erklärt Landesarchäologe Udo Recker.

Herr Recker, was kann uns die Archäologie über die Chatten sagen?

Udo Recker: Uns sind weder Schrift- noch Bildquellen der Chatten selbst überliefert. Wir kennen aber aus den Siedlungsräumen der Chatten beispielsweise Keramik, Fibeln und andere Trachtbestandteile. Diese werden im Umkehrschluss somit den Chatten zugewiesen und lassen sich von den materiellen Hinterlassenschaften anderer germanischer Gruppen wiederum unterscheiden. Dadurch können die verschiedenen Wanderungsbewegungen durch Zeiten und Räume nachvollzogen werden.

Udo Recker Udo Recker (49, Bild) ist seit Anfang 2016 Landesarchäologe von Hessen. Er leitet die Erfassung, Sicherung und Erforschung der paläontologischen und archäologischen Denkmäler in Hessen. Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen Tätigkeit liegen im Bereich der Siedlungs- und Wirtschaftsarchäologie des Mittelalters und der Neuzeit. Er befasst sich auch mit der Archäologie des 20. Jahrhunderts sowie der Erforschung der historisch gewachsenen Kulturlandschaft. lhe (BILD: dpa)

Wo lagen ihre geografischen Schwerpunkte?

Recker: Nimmt man den Raum zwischen der oberen Lahn, der Fulda und der Eder, so beschreibt das das Verbreitungsgebiet schon recht genau. Zeitweise reicht dieses aber bis in den Wiesbadener Raum, in dem die den Chatten wohl zunächst zugehörige Bevölkerungsgruppe der Mattiaker siedelte. Angesichts der Grenzlage unmittelbar gegenüber dem römischen Legionslager in Mainz nahmen diese wahrscheinlich überwiegend eine romfreundliche Haltung ein.

Welche Rolle spielen die Chatten für die hessische Identität?

Recker: Völlig unabhängig davon, ob wir hier stets über die gleichen Bevölkerungsgruppen reden, ist das identitätsstiftende Moment auf jeden Fall gegeben: der Name. Insofern ist das eine verfolgbare Linie. Ja, man muss dabei auf die vielen Fragezeichen in der langen Zeitreihe und die durchaus kritischen Anmerkungen zur Gleichsetzung von Chatten und Hessen hinweisen, aber identitätsstiftend ist allein schon die Möglichkeit der etymologischen Ableitung des heutigen Namens Hessen.

Unsere Kenntnisse über die Chatten haben sich in den vergangenen Jahrzehnten vertieft. Können wir in der Zukunft Überraschungen und neue Erkenntnisse erwarten?

Recker: Die Forschung ist im Fluss. Überraschungen sind immer drin: Mit den Glaubergfunden hätte vor 1994 auch niemand in Hessen gerechnet. Wir Archäologen haben zwar aufgrund unserer Kenntnisse der Siedlungslandschaft Hessens Vorstellungen und Erwartungen, wo archäologisch relevante Substanz im Boden erhalten sein könnte. Ob dem so ist und worum es sich dabei handelt, wissen wir aber immer erst, wenn wir es ausgegraben haben.

Die Grabungstechnik und die Möglichkeiten naturwissenschaftlicher Analysen entwickeln sich aber ständig weiter.

Recker: Richtig. Bildgebende Verfahren wie die Computertomographie ermöglichen unseren Restauratoren heutzutage eine wesentlich gezieltere Vorgehensweise, wenn sie zum Beispiel eine Blockbergung unter Laborbedingungen "ausgraben".

Wir wissen also heute mehr als unsere Vorgänger vor 50 Jahren?

Recker: Eben. Und unsere Nachfolger in 50 Jahren werden auf einer wiederum breiteren Wissensbasis und mit Hilfe neuerer Techniken möglicherweise zu weiteren, vielleicht auch anderen Erkenntnissen kommen. Das ist das Spannende daran, eine These hat solange Gültigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist. Da ist nichts in Stein gemeißelt.