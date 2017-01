„Nichts als eine ekelhafte Symbolpolitik“

Frankfurt. Der im Iran geborene Grünen-Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour befürchtet, von dem Einreiseverbot des US-Präsidenten Donald Trump betroffen zu sein. Der Parlamentarier mit Wahlkreis in Frankfurt am Main ist außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion und stellvertretender Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe.

Herr Nouripour, warum befürchten Sie als deutscher Bundestagsabgeordneter der Grünen, vom Einreiseverbot des amerikanischen Präsidenten Trump betroffen zu sein?

Omid Nouripour: Ich habe neben dem deutschen auch noch einen iranischen Pass, weil ich in Teheran geboren bin. Diesen Pass kann ich auch gar nicht zurückgeben, weil der Iran niemanden aus seiner Staatsbürgerschaft entlässt. Ich habe noch ein Visum für die USA, das bis Ende Februar gültig ist. Es ist zu befürchten, dass es nicht verlängert wird. Dabei plane ich für spätestens Ende März und Anfang Mai zwei Reisen in die USA. Diplomatischen Schutz genieße ich trotz Diplomatenpass nicht.

Omid Nouripour Der 1975 geborene Omid Nouripour verließ 1988 mit seiner Familie den Iran und kam nach Frankfurt. Er besitzt die deutsche und die iranische Staatsangehörigkeit. Er reist als Vize der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe mehrmals pro Jahr in die USA. red

Was tun Sie jetzt gegen das drohende Einreiseverbot?

Nouripour: Ich bereite gerade einen Brief an den amerikanischen Kongress vor. Dabei wende ich mich auch an den einzigen muslimischen Abgeordneten Keith Ellison. Außerdem hoffe ich natürlich auf die Unterstützung der Bundesregierung für mich und alle anderen von dem Einreiseverbot Betroffenen. Das dürften allein in Deutschland um die 100 000 Menschen sein, es gibt ja allein schon etwa 70 000 eingebürgerte Iraner.

Wie bewerten Sie Trumps Schritt politisch, und reicht die Reaktion der Bundesregierung dagegen aus?

Nouripour: Die Bundesregierung darf nicht nur sagen, dass sie das Einreiseverbot für falsch hält. Sie muss klarmachen, dass sie es nicht hinnehmen wird. Und was Trumps Schritt angeht: So kann man Terrorismus nicht bekämpfen. Das Einreiseverbot ist nichts als eine ekelhafte Symbolpolitik auf dem Rücken von Menschen, die mit Terrorismus gar nichts am Hut haben.