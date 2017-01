Neujahr in China – nach dem Affen kommt der Hahn

Peking. Das Affenjahr hatte es in sich. Selbst Menschen mit einem naturwissenschaftlichen Weltbild müssen zugeben, dass das chinesische Horoskop für 2016 zutraf. Ein Affenjahr, so heißt es, bringt chaotische und verrückte Veränderungen - auch in der hohen Politik.

Spaßmacher kommen an die Macht. Clownerien nehmen Überhand. Die Späße sind oft böse und haben üble Konsequenzen. Was lustig anfängt, wird in einem Affenjahr oft zu bitterem Ernst. Hyperaktivität schlägt bedächtiges Vorgehen.

Tier steht für Pünktlichkeit

Tradition Das Neujahrsfest gilt als der wichtigste chinesische Feiertag. Der Neujahrstag, dessen Termin nach dem traditionellen chinesischen Lunisolarkalender berechnet wird, fällt auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar. Das Jahr des Feuer-Affen begann am 8. Februar 2016 und dauert bis zum 27. Januar 2017 - dann übernimmt der Feuer-Hahn.

Der Durchgedrehte gewinnt. Wer denkt da nicht an Donald Trump? Der Vorhersageerfolg verleitet dazu, genauer auf das chinesische Horoskop für das neue Jahr zu achtet. Am Samstag beginnt in der chinesischen Welt das Jahr das Hahns. Dieses Tier steht für Treue und Pünktlichkeit. Die Turbulenzen sollten abnehmen. Ein Grund zum Aufatmen? Nicht unbedingt.

Denn wer in der Tabelle genau hinsieht, stellt fest: 2017 ist nach dem traditionellen Kalender ein Jahr des Feuer-Hahns. Und das hat es in sich. Das flammende Geflügel neigt zur Oberflächlichkeit und dazu, die Dinge zu verkomplizieren. Gerade Menschen, die selbst in einem Jahr des Hahns geboren sind, sollten aufpassen: Es drohen Missgeschicke, Unglück bei der Karriereplanung und finanzielle Rückschläge. Betroffen sind hier beispielsweise die Jahrgänge 1957, 1969, 1981 oder 1993. Ganz anders geht es Leuten, die in einem Jahr des Drachen (1964, 1976, 1988) oder des Tigers (1962, 1974, 1986) geboren sind. Sie dürfen dem Horoskop zufolge Erfolg und Glück erwarten.

Das Feuer-Hähnchen ist ihnen wohlgesonnen. Donald Trump, der in einem Jahr des Hundes geboren ist, muss in so einem Jahr allerdings mit gesundheitlichen Problemen rechnen. Außerdem läuft es in der Liebe nicht so gut. Das Hongkonger Investmenthaus CLSA hat auch in diesem Jahr eine Prognose für die Finanzmärkte auf Basis der alten Vorhersagelehren des Feng Shui erstellt. Die Aktien sollen demnach ihren Höchststand im Juli erreichen und bis Jahresende deutlich nachgeben.

Vor allem Branchen, die mit Erde und Wasser zu tun haben, werden in den kommenden Monaten gut laufen. Dazu gehören Immobilien, Bau, Verkehr oder Glücksspiel. Die seriöse Geldanlagefirma betont allerdings, dass sie ihre eigenen Investments nicht nach Feng Shui ausrichtet - obwohl ihre bisherigen Horoskop-Analysen seit 2005 verblüffend zutreffend waren. Aber vielleicht sagt das mehr über die Qualität ökonomischer Vorhersagen aus als über die Verlässlichkeit der Astronomie.

Wie sich das für gute Astrologie gehört, stecken die weisen chinesischen Bücher auch alle Babys in eine Schublade, die in den kommenden 12 Monaten geboren werden. Die kleinen Hähne haben demnach gute Intuition und sind besonders verlässlich. Männer, die in Hahnenjahren geboren sind, neigen jedoch zur Eitelkeit. All das leitet sich ganz offensichtlich aus den Erfahrungen ab, den die Menschen des Altertums mit ihren Hühnern gemacht haben.

Eine Woche Arbeitsruhe

Auch ohne Uhr weiß das Geflügel, wann es Morgen wird, und weckt die anderen getreulich durch ihr Gekrähe. Doch Hähne stolzieren tagsüber geckenhaft auf dem Hof herum. Einige andere Eigenschaften gehen jedoch über die Gemeinsamkeiten mit dem Huhn hinaus. Wer in dem betreffenden Jahr geboren ist, soll den Astrologen zufolge großzügig sein, gut in der Öffentlichkeit reden können und eine schnelle Auffassungsgabe besitzen. Wichtig für Lotto-Spieler: Die Glückszahlen des Hahns sind fünf, sieben und acht. Das chinesische Horoskop arbeitet mit einem Tierkreis, der 12 Jahre dauert. Vor dem Huhn kommt der Affe, danach der Hund. Als Jahresanfang gilt der erste Tag des ersten Monats nach dem alten Mondkalender.

Er fällt immer auf einen Neumond. In ganz Asien feiern die Menschen diesen Tag mit Böllern, Geldgeschenken, Tänzen und Festessen. China hört für eine Woche auf zu arbeiten, was sich sogar in der Wirtschaftsstatistik niederschlägt.