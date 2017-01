Neue Wege aus der „Rechtschreibhölle“

Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann eckt an. © dpa

Stuttgart. Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat mit ihrer Kritik am lautorientierten Schreiben die Grundschullehrer auf die Barrikaden getrieben, aber auch viel Zustimmung bei den Eltern geerntet. Nun kündigt sie unter dem Titel "Bildungsplan 2016 - Schulartübergreifender Rechtschreibrahmen" eine neue Handreichung an, die ihre Vorgaben präzisiert. Im Frühjahr 2018 soll das Konzept vorliegen.

Eisenmann bilanziert die heftige Diskussion der letzten Wochen als Erfolg für sich. 70 Prozent der Rückmeldungen seien positiv. Ein besonders drastisches Beispiel liefert ihre Pressestelle gleich mit. "Mit Eifer schrieb meine Tochter nach Gehör, unleserlich und unverständlich", blickt eine Mutter auf die Grundschulzeit des Kindes zurück. In der 3. und 4. Klasse habe sich die Rechtschreibung zumindest bei Diktaten auf ein "erträgliches Niveau" gebessert. Allerdings seien die Aufsätze "die Rechtschreibhölle geblieben".

Adressatin der Zuschrift der Mutter war Claudia Vorst, die Landesvorsitzende des Grundschullehrerverbandes. Die hatte zuvor in einem offenen Brief an Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann Eisenmann "wissenschaftlich und didaktisch haltlose Aussagen" vorgeworfen. Die CDU-Politikerin lege den Lehrern eine "stammtischreife, populistische Lösung ans Herz".

Brief an alle Grundschulen

Stein des Anstoßes war ein Brief Eisenmanns an alle Grundschulen kurz vor Weihnachten. Sie beklagt, dass in der Gesellschaft die "Richtigschreibung von Wörtern nicht mehr den Stellenwert hat, der ihr als Kulturtechnik zukommen sollte". Auch ein Unterricht, der Rechtschreibung "nicht den zentralen Stellenwert gibt oder diese zu spät berücksichtigt, ist wenig hilfreich". Ihr sei es "wichtig, dass richtiges Schreiben nicht erst zum Ende der zweiten oder in der dritten Klasse, sondern von Beginn der Grundschulzeit konsequent angeleitet wird".

Viele Grundschullehrer fühlten sich in ihrer Berufsehre angegriffen. "Wir haben selten so viele Anrufe und E-Mails bekommen", berichtet Matthias Schneider, der Geschäftsführer der Lehrergewerkschaft GEW. Seine Vorsitzende Doro Moritz warf Eisenmann "wenig Sachverstand" vor. Die Ministerin kenne weder die kritisierte Methode noch den Stand der Forschung zum Lesen- und Schreibenlernen. Aber auch in der Lehrerschaft gab es Zustimmung. Karin Broszat, die Chefin des Realschullehrerverbandes, geht auf Distanz zur GEW: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr."

Populär heißt die Methode Schreiben nach Hören, die Experten sprechen vom Schreiben nach Anlauttabelle. Abgeleitet vom Verkauf der Schulbücher werden aber nur ein bis zwei Prozent der Schüler im Südwesten danach unterrichtet.

Eisenmann betont jetzt, die umstrittene Lehrmethode werde nicht verboten. Die Lehrer müssten auch nicht jeden Fehler mit Rotstift ankreiden. Im Frühjahr seien zunächst Gespräche mit Schulleitungen und Lehrern geplant. Im März soll es eine Fortbildung für Grundschul-Fachberater geben.