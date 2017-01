Neue Technologien machen Druck vorm Tor

Der digitale Wandel hat den Fußball erreicht. Viele Vereine in der Region setzen auf Software, um Daten besser zu verwerten - von Spielern wie von Fans. Mit Astoria Walldorf nutzt erstmals auch ein Regionalligist die neuen Möglichkeiten.

Sensation: 1:0 lautet das Ergebnis in der zweiten Runde des DFB-Pokals, Regionalligist FC Astoria Walldorf schlägt den Bundesliga-Vertreter Darmstadt 98. Auf dem Spielfeld stehen sich aber nicht nur zwei Fußballvereine gegenüber - sondern auch zwei Software-Unternehmen.

Mit der SAP und der Software AG treffen im DFB-Pokal zwei deutsche IT-Schwergewichte aufeinander. Auf den Trikots der Lilien prangt das Logo der Software AG, die in Darmstadt ihren Hauptsitz hat. Die Spieler des Regionalligisten Astoria tragen den Namen des Walldorfer Software-Anbieters SAP auf ihrer Brust.

Der Beitrag der beiden Unternehmen beschränkt sich aber nicht auf das übliche Trikot-Sponsoring. Denn die Digitalisierung, die derzeit alle Branchen durcheinanderwirbelt, macht vor dem Sport nicht halt. SAP und Software AG helfen ihren Vereinen mit dem, was sie am besten können: mit ihrer Kompetenz in Sachen Informationstechnologie.

SAP hat ein großes Software-Paket geschnürt, um Vereine in ihrer alltäglichen Arbeit zu unterstützen. Bei dem System mit dem Namen Sports One geht es im Kern darum, alle Daten, die für den sportlichen Betrieb notwendig sind, zusammenzubringen. Dazu zählen Spielstatistiken, Fitnessdaten der Spieler, Informationen über Verletzungen, Trainingsdaten oder sogenannte Scouting-Notizen, also Aufzeichnungen von Spielerbeobachtern.

Vorbereitung mit Video

"Die Software ist zum Beispiel für unsere Spielvorbereitung sehr wichtig", erklärt Stephan Sieger, Teammanager bei Astoria Walldorf. "Wenn wir eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellung des Gegners erhalten, können wir auf dem iPad alle Stärken und Schwächen der gegnerischen Spieler aufrufen." Mit Hilfsmitteln wie zum Beispiel Videosequenzen könne man der Mannschaft die Informationen direkt vor dem Spiel anschaulich vermitteln. "Das ist schon etwas anderes als ein Flipchart."

Auch Scouting-Informationen oder Gesundheitsdaten werden im System erfasst. "Früher hatte jeder seine eigene isolierte Dokumentation - vom Trainer bis zum Physiotherapeut", so Sieger weiter. "Die Datenverknüpfung gewährt neue Einsichten. So lassen sich zum Beispiel bei Verletzungen bestimmte Muster erkennen und Belastungen besser steuern."

Die Software AG hat zwar noch kein spezielles Software-Produkt für den Fußball entwickelt. Aber auch bei der Kooperation mit Darmstadt 98 geht es darum, viele Daten zusammenzubringen, die bisher über Bereiche des gesamten Vereins verstreut waren.

"Der SV Darmstadt 98 hat in den vergangenen Jahren eine enorm positive Entwicklung durchgemacht", sagt Geschäftsführer Michael Weilguny. Die sportlichen Aufstiege bis in die erste Bundesliga hätten auch innerhalb des Vereins zu neuen Herausforderungen geführt. "Vor wenigen Jahren haben wir noch vor 3000 Fans gespielt, jetzt liegt der Zuschauerschnitt bei rund 17 000", so Weilguny, "Und vor zwei Jahren hatten wir noch 1300 Vereinsmitglieder, jetzt sind es 7600."

Bessere Mitgliederbetreuung

Die damalige IT-Struktur des Vereins sei auf den sportlichen Erfolg noch nicht ideal ausgerichtet gewesen, berichtet Weilguny. Einzelne SParten - wie beispielsweise Marketing, Ticketverkauf oder Vertrieb - verwalteten ihre Daten jeweils unabhängig voneinander mit eigenen IT-Lösungen.

Der SV Darmstadt 98 habe daher dringend Unterstützung gebraucht. Hilfe kam von der Software AG und bezog sich zunächst auf den kaufmännischen Bereich. "Wir haben hier schnell erkannt, dass sich pragmatisch sehr positive Effekte erzielen lassen", erklärt Arnd Zinnhardt, Finanzchef der Software AG.